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Başkan Erdoğan: Bu dolarlar sizi kurtarmaz

Erdoğan, TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi: 17 yıl önce neredeydiniz, bugün neredesiniz?



Başkan Erdoğan, İç Güvenlik Birimleri ile düzenlenen iftar programında konuştu. TÜSİ- AD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı (YİK) Tuncay Özilhan'ın önceki günkü açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. İçeriden vurmaya çalışanlara da hesabını sormasını biliriz. Daha siz bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Bir hafta geçmeden yaptıkları konuşmaya bak. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Sizleri kurtarırsa bu millet kurtarır" dedi. Başkan şöyle devam etti: Beyefendi! 17 yıl önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri neydi, bugün Türkiye'nin kişi başına milli geliri ne? Sen ekonomik olarak o gün neredeydin? Bugün neredesin? O günden bu güne sadece firman ne kadar büyüdü, arkadaşların ne kadar güçlendi, onu hiç masaya yatırmıyor musun? Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim. Biz TÜSİAD'ın kasıtlı olarak Türkiye'yi alt sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonuna sığınmak yerine, mesela başlattığımız 2,5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor. Size burada iş düşmüyor mu? Dev fabrikalarınız var. Holdingsiniz! Ne olur yanına 5-10 işsiz insanı alsan? Neyini kaybedersin?

ÜLKEMİZ HEDEFTE
Tüm dünyanın gözü seçiminde. Kendi işlerini bıraktılar, kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar son günlerde farklı konulardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını hepimiz biliyoruz. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır.

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