POMEM 10 bin polis alımı başvuru son günü ne zaman, POMEM polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merak konusu oldu. 24. Dönem POMEM'de 13 Mayıs itibariyle şahsen başvuru işlemleri başladı. Şahsen başvuru işlemleri başvurular 17 Mayıs tarihinde sona erecek.

25. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ancak POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

25. dönem POMEM polis alımında diğer detay belli oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Soylu Habertürk 'e konuk oldu ve 25. dönem POMEM polis alımı tarihi ile alım şeklini söyledi.

BİN KADIN POLİS ALIMI BAŞVURULARI ALINDI

24. dönem POMEM kapsamında lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 3 bin kadın polis alımı için başvurular alındı ve başvuru sonuçları ile mülakat tarihleri beklenmeye başladı.

25. DÖNEM POMEM AÇIKLAMASI GELDİ

Süleyman Soylu yaptığı son açıklamada 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi. Bakan Soylu açıklamasında , "geçtiğimiz aylarda 15 bin polis alımı yapıldı, şimdi 3 bin polis için başvuruları aldık, Eylül ayında 10 bin yeni polis alacağız." dedi.

Bakan Soylu 'nun açıklamasına göre 10 bin polis alımı POMEM polis memuru olarak yapılacak. 10 bin alıma lisans ve ön lisans mezunları KPSS puanı ile başvuru yapabilecek.

PÖH ALIMINDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Soylu özel harekat polisi alımı ile ilgili yaptığı açıklamada kadınlara sözü olduğu ve kadın PÖH alımı yapılacağını söyledi. Ancak EGM bünyesinde ciddi bir PÖH eksiği olmadığını söyleyen Soylu, PÖH alımlarının bundan sonra meslek içinden alınacağını söyledi. Bakan Soylu , PÖH olmak isteyen adaylara polis memuru olmalarını ve meslek içinden özel harekat polisi olmalarını tavsiye etti.