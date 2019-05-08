Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Siyaseti biz yaparız herkes işine baksın

Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. YSK'nın bu kararını demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz.
Müdahale mahiyetinde açıklama yapanlar var. Yanlış yapıyorsunuz, önce herkes haddini bilecek. İşadamı mısın? İşini yap. Siyaseti biz yapıyoruz.
GÖLGE KALKACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu:
BU süreçte gördük ki AK Parti'ye oy veren 15 bin seçmenin iradesi alenen gasp edilmiştir. Hem seçmen listeleriyle hem de sandık kurulu üyeleriyle ilgili ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Şayet aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı, mesele buralara kadar zaten gelmezdi.
SEÇİMLER öncesinden başlayarak birtakım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. Biz inançla hukuk mücadelemizi, seçim kanunumuz çerçevesinde sürdürdük.
YSK, hem bizim hem de diğer partilerin temsilcilerini dinledi, verilen bilgileri, belgeleri incelemiş ve kararını ortaya koymuştur. Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir.
ŞAYET YSK tam tersi yönde bir karar vermiş olsaydı, daha önce defalarca ilan ettiğimiz gibi biz yine buna uyacaktık. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz.
ADAYIMIZ BİNALİ BEY'DİR
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Binali Yıldırım ile birlikte geldi. "İstanbul'daki bu seçimin adayları bellidir. Şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir" dedi.
TÜSİAD'A: YANLIŞ YAPIYORSUNUZ
Erdoğan, "Bazı iş adamı grupları, bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. İş adamı mısın? Sen işini yap. Bu açıklamalar sizin de nerede durduğunuzu, nereye oturduğunuzu gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Müsaade edin de bizim de size bakış açımız değişecektir. Biz bu ülkede siyaset yapıyoruz.
Teşkilatlara seslenen Erdoğan, "Bir defa sandıklar noktasında çok çok kararlı ve bu işi en ideal şekilde kontrol etmemiz gerektiğini tekraren burada hatırlatmak istiyorum. İşi asla hafife almamak gerekiyor. Burada buna benzer bazı yanlışların olduğu da ortada" dedi.
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