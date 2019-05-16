Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri ile iftar programının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Kesintisiz operasyon politikamız sonrası terör örgütünde önemli gerilemeler yaşandı. Suriye'deki DEAŞ ve bölücü unsurlara çok büyük darbeler indirdik. Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan 3.6 milyon mülteciden 320 bini, mücadelemiz sayesinde tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu.

Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat millet olarak birbirimize daha da çok kenetlendik.

"SON FETÖ'CÜ HAİN DE YARGIYA HESAP VERENE KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan 3.6 milyon mülteciden 320 bini, mücadelemiz sayesinde tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Vatan hainlerine huzur vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendi. Hiç kimse Türk milletine bir daha geçmişteki acıları yaşatamayacaktır. 82 milyon kardeşliğine sürece Türkiye'ye yönelik saldırılar hezimete uğrayacaktır.

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ BU SEÇİMLERDE"

Burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Kendi işlerini bıraktılar, kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar son günlerde farklı konulardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını hepimiz biliyoruz. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır.

TUNCAY ÖZİLHAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Dün, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın, bunu bu şekilde açıklamak istemezdim. Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim.

Bu tür istatistikler çoğunlukla, ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Buna rağmen benzer istatistiklerde Türkiye'nin gerçekten çok iyi olduğu nice alanlar var.

"BUNLARI GÖRMEZ!"

Mesela, iş yapma kolaylığı bakımından 17 sıra birden yükselerek 190 ülke arasında 43'üncülüğe çıktı. Bunu görmez! Ekonomik özgürlükler endeksinde de, 180 ülke içerisinde 68. sıradayız. Bunu görmez! Halbuki bu kişi, bizi hep ülkemizi 110'lu, 120'li sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden vurmaya çalışıyor.

"BEYEFENDİ! BEN SİZİN 17 YIL ÖNCEKİ DURUMUNUZU DA BİLİYORUM"

Beyefendi! 17 yıl önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri neydi, bugün Türkiye'nin kişi başına milli geliri ne? Sen ekonomik olarak o gün neredeydin? Bugün neredesin? O günden bu güne sadece firman ne kadar büyüdü, arkadaşların ne kadar güçlendi, onu hiç masaya yatırmıyor musun?Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Ama şunu bilin ki, Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

Zira biz TÜSİAD'ın kasıtlı olarak Türkiye'yi alt sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonuna sığınmak yerine, mesela başlattığımız 2,5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor, bunu da kendilerine hatırlatırım. Size burada iş düşmüyor mu? Dev fabrikalarınız var. Holdingsiniz! Ne olur yanına 5 - 10 işsiz insanı alsan? Neyini kaybedersin?

"DAHA GEÇEN HAFTA ZİYARETİME GELDİLER, ŞİMDİ YAPTIKLARI AÇIKLAMAYA BAK!"

Bunları dert edinmiyorsunuz. Onlara da bunu hatırlatıyorum. Biz TÜSİAD'ın politik tarafgirlikten daha ziyade, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesine yaptığı katkılarla gündeme gelmesini arzu ederdik.

Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalar bak!

"BU DOLARLAR, AVROLAR SİZİ KURTARMAZ! SİZİ MİLLET KURTARIR!"

Unutmayalım ki bu ülke, hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz! Bu millet sizi kurtarırsa kurtarır! Bunu da böyle bilin!

Bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. Anayasa, devletimizi bir arada tutan kilit taşıdır. Demokrasi, bedelini canla ödeyerek elde ettiğimiz en büyük kazanımdır. Hiç kimsenin, siyasi hesaplarla Türk demokrasisinde gedik açmaya, 70 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemeye hakkı yoktur.

Tuncay Özilhan, bu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli üyeler hepimiz biliyoruz ülkemiz önemli sorunlarla karşı karşıya. Ekonomide dış ve iç siyasette sıkışmış durumdayız. Yapısal sorunlar ancak uzun vadede çözülür. Endişeler güven kaybına yol açıyor. 2023 hedeflerinden bu yüzden uzaklaştık ve konuşamaz hale geldik. Makro ekonomik dengelerde uzun süredir devam eden bir bozulma var. 2007 de başladı küresel kriz ile derinleşti.

31 Mart demokrasi sınavı oldu. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır."