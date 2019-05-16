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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 09:12

nde sona gelindi! ?

ile ilgili son detaylar da belli oldu. Milli Savunma Bakanı tarafından sistem ile ilgili Başkan 'a sunum yapıldı. Sunumun ardından yeni askerlik sisteminin 23 Haziran'a kadar yasalaşması bekleniyor. Peki yeni askerlik sistemi neleri getirecek? Yeni askerlik sisteminin içinde neler var? Askerlik ne kadara düşecek? İşte detaylar...

İşte yeni askerlik sisteminin detayları

Milli Savunma Bakanı , son şekli verilen yle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ayrıntılı sunum yaptı.
Akar, bir süredir hazırlıkları süren yeni askerlik sistemin son şeklini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MYK üyelerine ve AK Parti kurmaylarına anlattı. Toplantıya Ankara'da bulunan bazı MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri katıldı. Askerlik sisteminin tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beştepe'de ele alınan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin Erdoğan'ın onayının ardından önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimi öncesinde yasalaşması bekleniyor. Toplantıda 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine dönük çalışmalarla, kampanya döneminde atılacak adımların da değerlendirildiği ifade ediliyor.

İKİLİK ORTADAN KALKACAK
Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak. Yeni sisteme göre, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Başarılı olmaları halinde profesyonel askerliğe geçebilecekler. Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle orduda devam edebilecek. İlk kez, "yedek astsubaylık" uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak.

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harunn harunn

ALLAH aşkına bir an evvel dusurun su askerlıgı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.05.2019 12:23
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