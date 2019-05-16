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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 09:33

'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

haberine göre , bölgesinde, hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden larda en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta PKK'ya operasyon

, bölgesinde hava harekatları ile desteklenen larda en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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