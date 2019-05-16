MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde hava harekatları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde, hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden operasyonlarda en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde hava harekatları ile desteklenen operasyonlarda en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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