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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 09:22

Son dakika: Ailesine şerbet diye içiren katilin kan donduran sözleri ortaya çıktı

Son dakika... İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Mahmun Can Alkan, üzerinden sipariş ettiği ü ailesine şerbet diye içirip anne babasını katletmişti. Siyanürlü şerbetin dökülmesi üzerine katil gencin kendisi ve iki kardeşi maddeden hemen etkilendi ve hastaneye kaldırıldılar. Siyanürlü katil , tutuklandıktan sonra leri itiraf etti ve bütün detayları polise anlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, küçük kardeş Mehmet Taha'nın dedikleri ortaya çıktı. Ağabeyinin o andaki kan donduran sözlerini açıklayan Mehmet Taha, kendilerine '10 dakikamız kaldı' dediğini söyledi. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...



İzmir'in Bayraklı ilçesinde kimya öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan'ın (21) internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu anne ve babası öldü, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı. Suçunu itiraf eden Mahmut Can Kalkan gözaltına alındı.

KAN DONDURAN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Siyanürlü katil Mehmet Can Alkan, tutuklandıktan sonra cinayetleri itiraf etti ve bütün detayları polise anlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, küçük kardeş Mehmet Taha'nın dedikleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre ağabeyinin o andaki kan donduran sözlerini açıklayan Mehmet Taha, kendilerine '10 dakikamız kaldı' dediğini söyledi.

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