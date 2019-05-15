AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle toplantı yaptı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimden önce yasalaşacağını söyledi. Bu haber milyonlarca kişiyi sevindirdi. Bu arada Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

İftar sonrası milletvekilleriyle toplantı yapan Başkan Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını söyledi.



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle toplantı yaptı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimden önce yasalaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından gece yarısına kadar toplantı yaptı.Hürriyet'te yer alan habere göre toplantıda, genellikle milletvekilleri söz aldı.



Savunma Bakanı Akar, Başkan Erdoğan'a sunacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, partisinin bazı MYK üyeleri ile kabine üyesi bakanlarla bir araya gelecek. Saat 14:00'daki toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulunacak. Ve askerlik sistemi çalışmasını anlatacak.

MECLİS'E GELECEK

Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e geleceğini ve seçimden önce yasalaşacağını ifade etti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni askerlik sisteminin hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında diğer bakanlıklarla koordineli çalışmaların

sürdüğünü ve son aşamaya gelindiğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına müteakip en kısa sürede yasalaştırılacağını söylemişti.