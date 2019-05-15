Yeni askerik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek, nasıl olacak?
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyordu. Başkan Erdoğan'ın yeni askerlik sisteminin görüşmek üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geleceği öğrenildi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sisteni nasıl olacak? İşte yeni askerlik sisteminde son gelişmeler...
Yeni askerlik sisteminde son gelişmeler neler? Ne zaman yürürlüğe gireceği merak edilen yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin şemasını kamuoyuna paylaşmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemini görüşmek üzere bir araya gelecekleri öğrenildi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemini onaylarsa, teklifi hemen Meclis'e sunulacak. Erdoğan onayladığı takdirde, yeni askerlik sisteminin iki hafta içerisinde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimleri öncesi yasalaşması planlanıyor.
"Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdik. Her sene bazı hallerde gençlerimizin, anne babaların 'Ne olacak, yarın ne çıkacak' endişesine kapılmadan; gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık.
Bir yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde; her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak. Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak."