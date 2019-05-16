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  • 16.05.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 12:54

'nin "gaza gelen" sunucusu yine baltayı taşa vurdu!

Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen 'nin sunucusu , tarafından işletilen 'ı zan altında bırakacak suçlamalar yöneltti. Portakal'ın bu çirkin suçlamalarına İGDAŞ'tan cevap gecikmedi. Her fırsatta algı yaratma peşinde olan provokatif haberlerin mimarı Fatih Portakal, yine baltayı taşa vurdu...

Portakal yine baltayı taşa vurdu!

Amerikan sermayesi 'nin Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle tanınan sunucusu , bu kez de iştiraki 'a "kendisine gönderilen iki ayrı fatura nedeniyle" sosyal medyada hesap sorarak gündem olma peşine düştü.

Twitter hesabından adresine gönderilen iki ayrı faturanın resmini paylaşan Portakal,
"Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" notunu düştü.

İGDAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ: FATURA SAYAÇ DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLI
Ancak Portakal'ın bu paylaşımına İGDAŞ'tan yanıt gecikmedi. FOX TV sunucusunun ithamlarına sert yanıt veren İGDAŞ, "haksız yere zan altında bırakıldıklarını" belirterek, iki ayrı faturanın sayaç değişiminden kaynaklandığını açıkladı.

Portakal bu kez sayaçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru yöneltti.

İGDAŞ'ın verdiği yanıtı da yayımlayan Portakal şu ifadeleri kullandı;

"Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki: 1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz? 2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz? 3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum 4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum."

YASAL DAYANAĞI DA VAR
İGDAŞ'tan Portakal'ın bu tepkisine de belgeli yanıt verildi. Sayaçların İGDAŞ'a ait olduğu belirtilirken, ilgili yasaya uygun olarak periyodik şekilde ücretsiz değiştirildiğine vurgu yapıldı.

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