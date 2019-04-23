FOX TV spikeri Fatih Portakal, şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberini aktarırken adeta kontrolünü kaybetti. Bir yandan parmak sallayıp diğer yandan devlet adamlarını, devlet görevlilerini hedef gösteren Fatih Portakal gazeteci kimliğini unuttu.

DAHA ÖNCE DE TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Siyasi bir parti lideri ya da siyasi bir partinin üyesi gibi davranan Portakal'ın üslubu daha önce de tepkilere neden olmuştu.

FOX TV'DEN İTİBARSIZLAŞTIRMA OYUNU

Yayın yaptığı FOX TV kanalında milletin iradesine saygı duymayan Fatih Portakal, Batılı patronlarının Türkiye üzerindeki operasyonlarına zemin hazırlama emirlerini yerine getiriyor. Girdiği her seçimde yüzde 50 ve üzerinde oy alan Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamı itibarsızlaştırma görevini yönetiyor.