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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 18:19

, 'na saldırı haberini verirken bakanları hedef gösterdi!

spikeri , son zamanlarda agresif tavırlarıyla dikkat çekiyor. Haber bületinini sunarken siyasi içerikli mesajlar vermekten çekinmeyen Fatih Portakal, 'na yönelik saldırı haberini aktarırken kontrolünü kaybetti. Portakal, parmak sallayarak bakanları resmen hedef gösterdi. İşte o anlar...

spikeri , şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Genel Başkanı Kemal 'nun haberini aktarırken adeta kontrolünü kaybetti. Bir yandan parmak sallayıp diğer yandan devlet adamlarını, devlet görevlilerini hedef gösteren Fatih Portakal gazeteci kimliğini unuttu.

DAHA ÖNCE DE TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU
Siyasi bir parti lideri ya da siyasi bir partinin üyesi gibi davranan Portakal'ın üslubu daha önce de tepkilere neden olmuştu.

FOX TV'DEN İTİBARSIZLAŞTIRMA OYUNU
Yayın yaptığı FOX TV kanalında milletin iradesine saygı duymayan Fatih Portakal, Batılı patronlarının Türkiye üzerindeki operasyonlarına zemin hazırlama emirlerini yerine getiriyor. Girdiği her seçimde yüzde 50 ve üzerinde oy alan Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamı itibarsızlaştırma görevini yönetiyor.

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