Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.05.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 12:28

M. "Trabzonlulara hakaret etti" iftirasına Trabzonlular Derneği'nde cevap verdi

Başkanı ve meclis üyesi M. kendisine atılan "Trabzonlulara hakaret etti" iftirasına ikinci kez ve Trabzonluların içinden cevap verdi. Göksu derneğinde vatandaşlarla buluştu ve buradaki konuşmasını kişisel hesabından paylaştı.


Başkanı kendisine atılan iftiralara ikinci kez ve çok kritik bir noktadan cevap verdi. Derneği'nde Trabzonlu vatandaşlarla buluşan Göksu tartışmalara son noktayı koydu. Göksu konuşmasını kişisel twitter hesabından "Bize her yer Trabzon dedik. Anadolu sokağımızda Başımızın tacı Trabzonlu kardeşlerimizle birlikteyiz..." notuyla paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriM.Tevfik Göksu "Trabzonlulara hakaret etti" iftirasına Trabzonlular Derneği'nde cevap verdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri