

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kendisine atılan iftiralara ikinci kez ve çok kritik bir noktadan cevap verdi. Esenler Trabzonlular Derneği'nde Trabzonlu vatandaşlarla buluşan Göksu tartışmalara son noktayı koydu. Göksu konuşmasını kişisel twitter hesabından "Bize her yer Trabzon dedik. Anadolu sokağımızda Başımızın tacı Trabzonlu kardeşlerimizle birlikteyiz..." notuyla paylaştı.