31 Mart seçim sonuçlarının açıklanmasınıın ardından CHP'nin birçok il ve ilçede usulsüzlük skandalları patlak verdi. Birçok sandıkta sahte seçmen, usulsüz oy ve organize hırsızlık tespit edildi.



GÖZLER YSK'DA

AK Parti'nin olağanüstü itirazları sonrası ya seçimler iptal edilerek yeniden sandık başına gidilecek, ya da tüm usulsüzlüklere rağmen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yoluna devam edecek.





PROVOKATÖRLER DEVREDE

Kararın yarın açıklanması beklenirken; provokatörler şimdiden olası senaryolara karşı çok sayıda yorum yapılıyor.

Amerikan beslemesi FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından skandal bir çağrıda bulundu.

Fatih Portakal, "İstanbul seçimini AK Parti kazansaydı bugün YSK'yı konuşuyor olmayacaktık. İktidar millet iradesinin tecellisi diyecekti. Kurul'un hala seçimi iptal etmeyeceğini duşünenlerdenim. Aksi olursa bence sandığa gitmeye gerek yok. Sandığı boykot meşruiyet için önemli." ifadelerini kullandı.







FETÖ'NÜN BORAZANLIĞINI YAPIYOR!

Fatih Portakal'ın "sandığı boykot" çağrısı bireysel bir çıkıştan ibaret değil. Portakal, İmamoğlu'na mazbata verilmesine en çok sevinen kesim olan FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapıyor. FETÖ'cüler de olası bir yeniden seçim kararı korkusuyla provokasyon peşine düşmüş; boykot ve benzeri çıkışlarla sandıktaki usulsüzlükleri örtbas etmek istemişti.









PORTAKAL'DAN YSK'YA BASKI

Kurulduğu ilk günden bu yana yaptığı yalan haberlerle algı oyunu yapan FOX TV ve Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, bu kez de İstanbul'daki yerel seçim sonuçları ile ilgili karar verecek olan YSK üyeleri hakkında "tarafsız değiller" iması yaparak algı oluşturmaya çalışmıştı. YSK'nın tarafsızlığının yeniden seçim kararı vermemesi ile paralel olduğunu ima eden Portakal, bu şekilde kurul üyeleri üzerinde baskı oluşturma peşine düşmüştü.