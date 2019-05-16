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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:49

ücreti ne kadar? Bedelli askerlikte son dakika yaş sınırı kalkıyor mu, ?

te yaş sınırı kalkıyor mu? Yaşanan son dakika gelişmesiyle, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin son halini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. in dikkat çeken noktalarından biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Peki ? ? İşte son dakika yeni bedelli askerlik sistemi... Yeni askerlik sistemi, zorunlu askerliğin eğitim farkı gözetmeksizin ilk ay temel eğitim olmak üzere altı aya düşmesini öngörüyor. 12 ay uzun dönem askerlik yapmak isteyenler söz konusu olduğunda ise yeni sistem üniversite mezunlarına yedek subay, lise ve ön lisans mezunlarına yedek astsubaylık yapma olanağı tanıyor.

Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? Hulusi Akar'ın son halini sunduğu yeni askerlik sisteminde dikkat çeken birçok detay bulunuyor. Bu detaylardan biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Peki önceden yaş sınırı kaçtı? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? İşte son dakika yeni askerlik sistemi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Başkan Erdoğan'a ayrıntılı sunum yaptı. Akar, bir süredir hazırlıkları süren yeni askerlik sistemin son şeklini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MYK üyelerine ve AK Parti kurmaylarına anlattı.

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