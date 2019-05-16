Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? Hulusi Akar'ın son halini sunduğu yeni askerlik sisteminde dikkat çeken birçok detay bulunuyor. Bu detaylardan biri de bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacak olması. Peki önceden yaş sınırı kaçtı? Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor mu? İşte son dakika yeni askerlik sistemi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Başkan Erdoğan'a ayrıntılı sunum yaptı. Akar, bir süredir hazırlıkları süren yeni askerlik sistemin son şeklini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MYK üyelerine ve AK Parti kurmaylarına anlattı.