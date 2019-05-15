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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 15:24

, kısaldı mı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanlarla bir araya gelecek. Toplantıda de ele alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Askerlik kalktı mı, kısaldı mı?

15 Mayıs son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemini görüşmek üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

İftar sonrası milletvekilleriyle toplantı yapan Başkan Erdoğan, yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını söyledi.
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle toplantı yaptı. Erdoğan, yeni askerlik sisteminin 23 Haziran İstanbul seçimden önce yasalaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından gece yarısına kadar toplantı yaptı.Hürriyet'te yer alan habere göre toplantıda, genellikle milletvekilleri söz aldı.

Savunma Bakanı Akar, Başkan Erdoğan'a sunacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, partisinin bazı MYK üyeleri ile kabine üyesi bakanlarla bir araya gelecek. Saat 14:00'daki toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulunacak. Ve askerlik sistemi çalışmasını anlatacak.

Başkan Erdoğan onaylarsa hemen Meclis'e sunulacak

Erdoğan'ın onay vermesi halinde yeni askerlik sisteminin iki hafta içerisinde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimleri öncesi yasalaşması planlanıyor. Toplantıda ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin çalışmalar ile önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

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