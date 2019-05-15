İstanbul seçimlerine az bir süre kala seçimle ilgili açıklamalar peş peşe yapılmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "23 Haziran'da kullanacağımız listeleri paylaştık. 31 Mart'taki şartlarla seçime gidilecek. Sadece sandık kurulları değişecek." dedi. Güven ayrıca, "Gerekçeli kararla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bittiğinde paylaşacağız." şeklinde konuştu.



İstanbul yenileme seçimi sorgu ekranı açıldı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirildi.

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

YSK internet sitesinde, yenileme seçiminde oy kullanacak seçmenin, hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgilere ulaşması için sorgu ekranı açıldı.

Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "23 Haziran'da kullanacağımız listeleri paylaştık. 31 Mart'taki şartlarla seçime gidilecek. Sadece sandık kurulları değişecek." dedi. Güven ayrıca, "Gerekçeli kararla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bittiğinde paylaşacağız." şeklinde konuştu

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2019

YSK seçmen kaydı sorgulama için üç yol var;

1-) Nerede Oy Kullanacağım adresinden,

2-) Mobil cihazınıza indireceğiniz "Seçmen Sorgulama" uygulamasından,

3-) e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gönderilmektedir?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ