Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, MHP'nin seçimin ardından itirazına ret cevabı aldığı yerlerde YSK'nin hakimlerini töhmet altında bırakacak ifadeler kullanmak yerine, karara saygı gösterdiğini vurguladı.

"YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMEYENLER..."

Sayım döküm cetvellerindeki yanlışlıkların düzeltilmesine dahi tahammül edemeyenlerin, "milletin iradesinden", "sandığa yansıyan tercihe saygıdan" bahsetmesinin yavuz hırsızın ev sahibini bastırmaya kalkmasından farksız olduğunu ifade eden Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yasal süresi içerisinde yapılan ve kanuni bir hak olan itiraz süreçleri boyunca, milletin sandığa yansıyan iradesinin gasbedildiği şüphelerinin ete kemiğe bürünmesiyle Cumhur İttifakı, İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine aşama aşama itirazlarını yapmıştır. Bu arada sürekli azalan oy farkı birilerinin paniklemesine, telaşlanmasına hatta - akıl babaları gibi- kozmik oda operasyonlarına tevessül etmesine sebebiyet vermiştir. Ve tabii dillerden düşmeyen aynı söz; halkın sandığa yansıyan iradesi gasbediliyor. Evet, halkın sandığa yansıyan iradesi gasbedilmeye çalışılmış ancak yanlış hesap YSK'den dönmüştür. Birileri usulsüzlükler bu kadar ayyuka çıkmışken, 'biz çalmadık' diyerek bu işin içinden sıyrılamaz."