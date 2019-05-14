BBP Genel Başkanı Destici: 31 Mart'ta nerede durmuşsak, bugün de durduğumuz yer aynı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Destici, kabulün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olumlu ve uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, İstanbul seçimleri, 31 Mart seçimleri, terörle mücadele, Suriye'deki ve Akdeniz havzasındaki gelişmeler ile S-400, F-35 meselesine kadar birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Destici, kendilerine böyle bir fırsatı vermesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Destici, 31 Mart seçimlerinde partisinin birçok il ve ilçede Cumhur İttifakı'nın adayına destek verdiğini hatırlatarak, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin, "Bizim hassasiyetimiz devletimiz ve milletimizdir. Devletimizin ve milletimizin geleceğidir. YSK kararları tartışılabilir, buna saygı duyuyorum. Kimisi doğru kimisi yanlış bulabilir ama bizim cephemizden baktığımız zaman Yüksek Seçim Kurulu nihai karar veren bir kurumdur. Dolayısıyla bu kararı tartışmayı uzatmanın bir anlamı, ülkeye de millete de bunu yapanlara da bir faydası olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Aksaray Demirci'de kazandıkları beldede mazbatanın adaylarından alındığını ve seçimlerin yenileneceğini anımsatan Destici, "Biz seçimlerin yenilenmesini zaten kendimiz de orada arzu etmiştik. Mazbatanın ikinci adaya verilmeyerek, seçimlerin yenilenmesini. YSK o yönde bir karar aldı. Gireceğiz, yarışacağız. Bu noktada küçük, büyük yer diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BBP'NİN YERİ SİYASİ BÖLÜCÜLERİN TAM KARŞISIDIR"

İstanbul'un çok büyük bir metropol olduğuna dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"YSK'nin verdiği karar açısından bakarsanız bunun büyüğü, küçüğü olmaz. Dolayısıyla burada da böyle bir karar verildi. Artık biz bu kararı tartışmak yerine hepimizin önümüzdeki seçime odaklanması lazım ve bu seçimi daha sağlıklı bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde, bir ayrışmaya, kutuplaşmaya, kamplaşmaya gitmeden nasıl gerçekleştiririz, ülkemiz, milletimiz, devletimiz için bunu nasıl sağlarız, bunun uğraşı içinde olmalıyız. Bir de tabii vatandaşın oyunun tam olarak sandığa yansıması için ve sandıktan çıkması için neler yapmamız gerekiyor bunun uğraşı içerisinde olmamız lazım. Biz BBP olarak, 15 Temmuz gecesi, 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran seçimlerinde, 31 Mart'ta nerede durmuşsak, bugün de bizim durduğumuz yer aynı."





BBP'nin ilkeleri olan bir siyasi parti olduğuna işaret eden Destici, "Bizim ilkelerimizi belirleyen fikrayatımızdır, misyonumuzdur, inancımızdır, kültürümüzdür. Dolayısıyla buna bağlı kalarak da biz duruşumuzu belirliyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz neresidir? Siyasi bölücülerdir. BBP'nin yeri siyasi bölücülerin tam karşısıdır çünkü onlara fırsat vermemek, meydanı bırakmamak lazım, onların bir yerlere sızmasına asla müsaade etmemek, göz yummamak ya da aracı olmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin, İstanbul seçimlerine ilişkin yorumlanmasını eleştiren Destici, "Bunun böyle olmadığını biliyorum ama yine de doğru bulmuyorum çünkü avukatlarıyla görüşmesi demek, Kandil ile görüşmesi demek. HDP, YPG, PYD ile görüşmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte çözüm sürecinde yaşanan bazı şeylerin tekrar devreye sokulmaya çalışıldığını belirten Destici, bunun ülkeye, millete, seçimlere bir faydası olmadığını aksine zararı olduğunu dile getirdi.

Destici, gazetecilerin S-400'ler konusundaki bir sorusuna ise "Biz S-400'ler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumunu çok doğru buluyoruz. Bu tutumdan asla geri adım atılmamasını arzu ediyoruz." yanıtını verdi.

"ASLA GERİ ADIM ATILMAYACAĞINI GÖRÜYORUM"

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK'nın uzantısı PYD ve YPG varlığına karşı verilen mücadele ile Kıbrıs ve Akdeniz havzasındaki gelişmelere de değinen Destici, "Dış politikada şu andaki bu ana başlıktaki bu konularla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun hükümetinin ben tavrının doğru olduğunu ve bundan asla geri adım atılmayacağını görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızda da zaten o kararlılık var." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Binali Yıldırım bizim adayımız" sözleri hatırlatılarak, "Bizim de adayımız Binali Yıldırım diyebiliyor musunuz?" şeklindeki soruya ise Destici, "Bizim duruşumuz belli ama ben parti camiamız, parti yönetimindeki arkadaşlarımızla buradan ayrıldıktan sonra divanımızla bir araya geleceğiz. Cuma günü İstanbul'da bütün teşkilatlarımızın katılımıyla bir iftar programımız olacak. Cumartesi günü de Merkez Karar Yönetim Kurulumuzu toplayacağız. İnşallah ondan sonra biz gerekli açıklamayı çok net bir şekilde paylaşacağız." yanıtını verdi.

Destici, kurullarla görüşmeden bu konuda bir açıklama yapmayı doğru bulmadığını kaydetti.