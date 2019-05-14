23 Haziran İstanbul seçimleri için geri sayım başladı. 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri öncesinde oy kullanacak olan vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını merak ediyor. Seçmen kaydı bilgisini araştıran vatandaşlar YSK'nın internet adresi üzerinden bu soruya yanıt bulabilecek. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte 'Nerede oy kullanacağım' sorusunun yanıtı...

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen sorgulama işlemleri YSK'nın resmi internet adresi https://secmen.ysk.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar ilgili adresi açtıktan sorna ekranda yer alan bilgileri girerek seçmen bilgilerini görüntüleyebilecekler.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca, e-Devlet üzerinden de oy kullanacağınız sandık bilgilerini görüntüleyebileceksiniz.

YSK tarafından mobil uygulamalar aracılığıyla da seçmen sorgulama hizmetini devreye soktu.