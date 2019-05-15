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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 15:17

Son dakika: TIR'ları davasında ve için karar

TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı hakkındaki davanın düşürülmesine, Milletvekili hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!

Adalar Belediye Başkanı ile İstanbul Milletvekili 'nun, tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı davada, Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Sanık Enis Berberoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, sanık Gül ve avukatların son savunmalarının ardından dosyayı karara bağlayacağını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmanın kapalılık kararına son vererek, aleni duruşmaya geçti.

Kapalılık kararının kaldırılmasının ardından izleyiciler ve basın mensupları salona alındı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdem Gül hakkındaki ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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