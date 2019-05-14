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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 00:33

’den küstah sözler: ’da ’ye oy verirseniz....

Sözde Atatürk'ün partisi olmakla övünen , 'in sözcüsü KK ile kol kola girmiş vaziyette. CHP Genel Başkanı her defasında HDPKK ile yaptıkları ittifakı inkar etmeye devam etse de HDP Eş Genel Başkanı yine yaptığı açıklamalarla CHP'ye göz kırptı. İşte o skandal açıklama...

, 'den aldığı desteği her ne kadar gizlemeye çalışıyor olsa da her geçen gün yeni kanıtlar gün yüzüne çıkıyor. Bu kanıtlara ve HDP tarafından yapılan skandal açıklamalara rağmen CHP'den kimse, "Sizin desteğinize ihtiyacımız yok' diyemiyor.

CHP yönetiminin bu sessizliği ise nasıl bir oyun kurulduğunu gösteriyor. 31 Mart lerinde defalarda CHP'nin adayını destekleriklerini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı , açıklamalar yaparak bu desteğe devam ediyor.

'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu.

HDP'nin ve 'in sözcüsü Temelli, "23 Haziran'da CHP'ye oy verirseniz, İmralı'nın yolu açılır." dedi.

DAHA ÖNCE DE OY VERİLMESİNİ İŞARET ETMİŞTİ
HDP Eş Genel Başkanı , 31 Mart yerel seçimlerinden önce Hakkari'deki mitingde yaptığı konuşmada partisinin aday çıkarmadığı yerler için ittifaklarına oy verilmesini işaret etmişti. Temelli dile getirilmemeye dikkat edilen ittifak partileri sayesinde kayyumlardan kurtulacaklarını söylemişti.

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vatandas vatandas

Allah her insana karakterine göre surat vermis su HDP lilerin suratlarina bakin insanlik görülmeyen suratlar hepsi biribirinden igrenc arasinda tek güzel bi surat görebildinizmi bu güne Kadar ben görmedim tüm kalplerindeki fitne hainlik iftira iki yüzlülük …. suratlarina yansimis.

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cevapla 15.05.2019 11:16
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