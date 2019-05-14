CHP, HDP'den aldığı desteği her ne kadar gizlemeye çalışıyor olsa da her geçen gün yeni kanıtlar gün yüzüne çıkıyor. Bu kanıtlara ve HDP tarafından yapılan skandal açıklamalara rağmen CHP'den kimse, "Sizin desteğinize ihtiyacımız yok' diyemiyor.

CHP yönetiminin bu sessizliği ise nasıl bir oyun kurulduğunu gösteriyor. 31 Mart seçimlerinde defalarda CHP'nin adayını destekleriklerini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, açıklamalar yaparak bu desteğe devam ediyor.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili Sezai Temelli küstah açıklamalarda bulundu.

HDP'nin ve Kandil'in sözcüsü Temelli, "23 Haziran'da CHP'ye oy verirseniz, İmralı'nın yolu açılır." dedi.

DAHA ÖNCE DE OY VERİLMESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçimlerinden önce Hakkari'deki mitingde yaptığı konuşmada partisinin aday çıkarmadığı yerler için ittifaklarına oy verilmesini işaret etmişti. Temelli dile getirilmemeye dikkat edilen ittifak partileri sayesinde kayyumlardan kurtulacaklarını söylemişti.