Bakan Akar ve komutanlardan şehit aileleri ile iftar Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri kararlı ve azimlidir." dedi. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi. HABERİN DEVAMI

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