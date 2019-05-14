Sahur için tok tutan yiyecekler neler? Susatmayan yiyecekler nelerdir? Sahurda neler yemeli, sahurda neler yenmez? 2019 Ramazan geldi. İslam dünyası büyük bir coşkuyla 11 ayın sultanını karşıladı.

SAHURDA HANGİ YEMEKLER YENMELİ?

Karatay, sahura kalkmadan oruç tutmanın sağlık açısından riskli olduğuna dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu: "Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağ sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir."

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER HANGİLERİ?

İftarda çok fazla yemek yenilmemesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim." ifadelerini kullandı.

SAHUR NEDİR?

Oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur denir. Sahur oruca dayanma gücü verdiğinden, sahura kalkmak müstehaptır. Hz. Peygamber, "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurmuştur (Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyam, 9). İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek sünnettir. Ayrıca sahur vakti, duaların makbul olduğu vakitlerden biridir.

SAHURDA NE YEMELİ?

Sahur öğününü geniş bir kahvaltı gibi yapabilirsiniz. Bu öğünde kahvaltıya, meyve, süt, komposto, su, maden suyu gibi sıvı ihtiyacınızı karşılayacak besinleri de ilave edin. İftardan kalan besinleri tercih edebileceğiniz gibi, sadece

tost veya omlet de yiyebilirsiniz.

- Su

- Çorba

- Peynir

- Yumurta

- Zeytin

- Pide

- Kuruyemiş

- Taze veya kuru meyve

- Süt

- Maden Suyu

Kan şekerimizin kısa sürede düşmesi, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi sıkıntılar ortaya çıkacak. Onun için mutlaka sahura kalkalım. Yumurta anne sütünden sonra en güzel protein içeren yiyecektir. Bir gün haşlama, bir gün menemen az tuzlu, az yağlı, bir gün de omlet olarak tercih edebilirsiniz. Salatalık, domates, yeşillik ve kuruyemişler de tercih edilebilir. Sahurda hamur işi ve karbonhidrat içerikli ürünlerden uzak durun, bu tarz yiyecekler tok tutmadığı gibi çok susamanıza sebep olur.

Tok tutan yiyecekler : Proteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buğday ekmeğiyle güzel bir kahvaltı. Yatmadan yoğurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatır, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çayları da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayı, rezene, kuşburnu tercih edilebilir. Kuruyemiş, meyve de olmazsa olmazdır. Kahvaltı yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeğiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavı tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavı ve yanında ayranla çok rahat oruç tutulabilir.