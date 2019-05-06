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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 01:23

, 'nın kararının ardından çark etti: YSK'yı kınıyorum

, 'nın verdiği 'da lerin yenilenmesi kararının ardından mazbatayı almada önce 'YSK'ya güven' açıklamasını unuttu. İmamoğlu, YSK'nın kararı hoşuna gitmeyince söylem değiştirdi ve, "Kınıyorum" ifadesini kullandı.

, lerine ilişkin 'da hukuki süreç devam ederken, "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

YSK bugün İstanbul kararını açıkladıktan sonra ise İmamoğlu, çark etti. Mazbatası elinden giden İmamoğlu, söylem değiştirdi.

İŞTE GERÇEK YÜZÜ
Mazbatayı alana kadar YSK'ya güvendiğini ifade eden İmamoğlu, usulsüzlükleri ortaya çıkınca ise, "YSK'yı kınıyorum, ihanet içinde olabilirler" dedi.

GAFLET, DALALET...
İmamoğlu, karar istediği gibi çıkmayınca gaflet, dalalet, hıyanet demeye başladı.

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