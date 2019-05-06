Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'da hukuki süreç devam ederken, "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

YSK bugün İstanbul kararını açıkladıktan sonra ise İmamoğlu, çark etti. Mazbatası elinden giden İmamoğlu, söylem değiştirdi.

İŞTE GERÇEK YÜZÜ

Mazbatayı alana kadar YSK'ya güvendiğini ifade eden İmamoğlu, usulsüzlükleri ortaya çıkınca ise, "YSK'yı kınıyorum, ihanet içinde olabilirler" dedi.

GAFLET, DALALET...

İmamoğlu, karar istediği gibi çıkmayınca gaflet, dalalet, hıyanet demeye başladı.