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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 10:47

sınırında görevli 'ten, 'Annem' koreografisi

sınırında görevli , 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte okuyarak 'nü kutladı.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü!

sınırında görev yapan , 'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu. Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte 'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.






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