Suriye sınırında duygulandıran görüntü!

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu. Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte Komando Marşı'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.
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