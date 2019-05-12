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  • 12.05.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 09:54

Tunceli şehidi 'a veda!

Tunceli'de terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş (30) için 'da tören yapıldı.

Tunceli şehidine veda!
'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehit askerin cenazesi, uçakla memleketi 'ye uğurlandı.

Törene şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Hüseyin (7) ve Yaşar Altunkaş (5), Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül katıldı.

Şehit Altunkaş, dün Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında bulunan Kırdım bölgesinde, güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasındaki çatışmada şehit düşmüştü.

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