12 Mayıs en güzel anneler günü anlamlı şiirleri! Anneler Günü ile ilgili güzel sözler uzun-kısa sözler. Dünya üzerindeki tüm çocukların sevinçle kutladığı bu önemli tarihte pek çok farklı etkinlik yapıyor. Hediye almak, çiçek vermek dışında küçüklerin en sevdiği faaliyetlerden biri de annelerine şiir okumak. Kısa ve kolay olanları tercih eden çocuklar, internetten bunları araştırıyor.
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?
Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ!
ANNEM
Anne gibi var mıdır
Bize kanat kol geren?
Dünyalara bedeldir
Melek yüzlü gül annem.
Örtmek için sırtımı
Böler tatlı uykusunu,
Canından da çok sever
Her bir anne yavrusunu.
Sevgi ile şevkatle
Büyütürler hep bizi,
Değişmeyiz dünyaya
Sevgili annemizi.
Atila Çakıroğlu
ANNEM ANNEM
Annem, annem canım annem,
Sevgilidir benim annem.
Vücudundan bir parçayım,
Damarımda kanım annem.
Bir ömür boyunca beni,
Besledin sen gündüz gece.
Dilimden hiç bırakamam,
Ben de seni hece, hece.
Kalbime işledim seni,
Tespih eyledim ismini.
Çok severim ben annemi,
Herkes sevsin annesini.
Ali Sincer
ANNE
Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi,
Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri anne.
Elimizden şefkatle tutarsın her an bizi,
Dünyaya geldiğimiz günden beri anne!
En tatlı hatırası, en sevimli çağımın,
Yüzünde gölgesi var gül yüzlü bayrağımın,
Anavatan diyorlar adına toprağımın,
Sen vatanlaştırırsın bastığın yeri anne!
Gözlerinde taptaze bir bahardır dört mevsim,
Sevgi enginliğinde kim sana eş olur kim?
Ayağının altına sermiş cenneti Rabbim,
Anne! Büyük Allah'ın büyük eseri anne!
Halide Nusret Zorlutuna
ANNECİĞİM
Sesine, bakışına
Sevgisine doyamam
Ben annemin yerine
Kimseleri koyamam
Saçının bir teliyim
Yanağının alıyım
Ben kimsenin değilim
Annemin öz malıyım
Daha da çok severim
Ulu Tanrı ben seni
Ne olursun ayırma
Anneciğimden beni…
Kemalettin Tuğcu
ANNELERE
Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:
"Tenimde bir yara işler gibisin."
Titrerim rüzgarlar keder vermesin;
Anneler beşikte der çocuğuna:
"Acını görmesin gözüm alemde,
Teselli demeksin bana son demde."
Bütün ümitleri yel alır gider,
Tomurcuk açılır, sel alır gider;
Anneler büyütür el alır gider…
Ahmet Kutsi Tecer
SEVGİLİ ANNECİĞİM
Ödenmez emek senin,
Titreyen yürek senin,
En güzel eser senin
Sevgili anneciğim.
Arı oldun bal verdin,
Derman olup can verdin,
Ömrünü bana verdin
Sevgili anneciğim.
Bilmem nasıl öderim
Sana karşı borcumu?
Saygıda kusur etsem
Affına sığınırım.
Yılmaz ÖZDEMİR
ANNE
Yumuşacık ellerin,
Mis gibi kokar tenin.
Melek gibi annemin
Uyurum kucağında.
Ne tatlı bakışların;
Çatılmadan kaşların,
Ilık nefeslerinle
Beni sar uyut anne!
Koskoca bir kainat,
Seninle bulur hayat.
Bana elini uzat
Tut da yürüyem anne!
Gitti diyerek yanma,
Seni unuttum sanma.
Sen her zaman kalbimde
Benliğimdesin anne!
Sana ölüm gelemez,
Seni benden alamaz.
Toprağa girsen bile,
Yerin kalbimdir anne!…
Salih TÜZÜN
ANNECİĞİM
Seni ben çok seviyorum,
Daha da çok sevebilsem…
Seni her gün övüyorum,
Daha da çok övebilsem…
Beni hala dizlerinde
Bebek gibi uyutursun
Uyku akar gözlerinde,
Uyumayı unutursun.
Harcamışsın günlerini
Büyütesin beni diye.
Gözlemişsin tanyerini,
Sökse şafak, hani diye…
Seni nasıl sevmeyeyim
Benim güzel anneciğim,
Seni nasıl övmeyeyim,
Benim güzel anneciğim,
Hakkı SUNAT
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensin bana kan veren,
Sensin bana can veren,
Küçükten yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Görmeyince seni,
Kucaklarım gölgeni.
Mehmet Necati ÖNGAY
EN SICAK ŞEY
Bilir misin Emel kardeş,
En sıcak şey ne dünyada?
Ne güneştir, ne de ateş!…
Biri dedi dün rüyada:
"Şunu öğren,şunu bil ki,
Her sevginin tek sahibi,
En sıcak şey bu dünyada:
Anne kalbi! Anne kalbi!"
Rıza Polat AKKOYUNLU