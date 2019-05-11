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    • 10.05.2020 00:21
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    anlamlı sözleri sayfamızda

    ? Anneler Günü'ne çok az bir süre kaldı. Bu özel tarihte ailelerinin yüzlerini güldürmek isteyen çocuklar, ebeveynlerine okumak için şiirler ezberlemeyi düşünüyor. Kolay ezberlenen eserleri merak eden minikler, iki ve üç kıtalık olanları tercih etmeye çalışıyor. Annelerini mutlu etmek isteyenler en güzel şiirleri araştırmaya başladı.

    En güzel anneler günü anlamlı sözleri

    anlamlı şiirleri! . Dünya üzerindeki tüm çocukların sevinçle kutladığı bu önemli tarihte pek çok farklı etkinlik yapıyor. Hediye almak, çiçek vermek dışında küçüklerin en sevdiği faaliyetlerden biri de annelerine şiir okumak. Kısa ve kolay olanları tercih eden çocuklar, internetten bunları araştırıyor.

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

    Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

    ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

    EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

    ANNEM

    Anne gibi var mıdır
    Bize kanat kol geren?
    Dünyalara bedeldir
    Melek yüzlü gül annem.

    Örtmek için sırtımı
    Böler tatlı uykusunu,
    Canından da çok sever
    Her bir anne yavrusunu.

    Sevgi ile şevkatle
    Büyütürler hep bizi,
    Değişmeyiz dünyaya
    Sevgili annemizi.

    Atila Çakıroğlu

    ANNEM ANNEM

    Annem, annem canım annem,
    Sevgilidir benim annem.
    Vücudundan bir parçayım,
    Damarımda kanım annem.

    Bir ömür boyunca beni,
    Besledin sen gündüz gece.
    Dilimden hiç bırakamam,
    Ben de seni hece, hece.

    Kalbime işledim seni,
    Tespih eyledim ismini.
    Çok severim ben annemi,
    Herkes sevsin annesini.

    Ali Sincer

    ANNE

    Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi,
    Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri anne.
    Elimizden şefkatle tutarsın her an bizi,
    Dünyaya geldiğimiz günden beri anne!

    En tatlı hatırası, en sevimli çağımın,
    Yüzünde gölgesi var gül yüzlü bayrağımın,
    Anavatan diyorlar adına toprağımın,
    Sen vatanlaştırırsın bastığın yeri anne!

    Gözlerinde taptaze bir bahardır dört mevsim,
    Sevgi enginliğinde kim sana eş olur kim?
    Ayağının altına sermiş cenneti Rabbim,
    Anne! Büyük Allah'ın büyük eseri anne!
    Halide Nusret Zorlutuna

    ANNECİĞİM

    Sesine, bakışına
    Sevgisine doyamam
    Ben annemin yerine
    Kimseleri koyamam

    Saçının bir teliyim
    Yanağının alıyım
    Ben kimsenin değilim
    Annemin öz malıyım

    Daha da çok severim
    Ulu Tanrı ben seni
    Ne olursun ayırma
    Anneciğimden beni…
    Kemalettin Tuğcu

    ANNELERE

    Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:
    "Tenimde bir yara işler gibisin."
    Titrerim rüzgarlar keder vermesin;

    Anneler beşikte der çocuğuna:
    "Acını görmesin gözüm alemde,
    Teselli demeksin bana son demde."

    Bütün ümitleri yel alır gider,
    Tomurcuk açılır, sel alır gider;
    Anneler büyütür el alır gider…
    Ahmet Kutsi Tecer

    SEVGİLİ ANNECİĞİM

    Ödenmez emek senin,
    Titreyen yürek senin,
    En güzel eser senin
    Sevgili anneciğim.

    Arı oldun bal verdin,
    Derman olup can verdin,
    Ömrünü bana verdin
    Sevgili anneciğim.

    Bilmem nasıl öderim
    Sana karşı borcumu?
    Saygıda kusur etsem
    Affına sığınırım.

    Yılmaz ÖZDEMİR

    ANNE

    Yumuşacık ellerin,
    Mis gibi kokar tenin.
    Melek gibi annemin
    Uyurum kucağında.

    Ne tatlı bakışların;
    Çatılmadan kaşların,
    Ilık nefeslerinle
    Beni sar uyut anne!

    Koskoca bir kainat,
    Seninle bulur hayat.
    Bana elini uzat
    Tut da yürüyem anne!

    Gitti diyerek yanma,
    Seni unuttum sanma.
    Sen her zaman kalbimde
    Benliğimdesin anne!

    Sana ölüm gelemez,
    Seni benden alamaz.
    Toprağa girsen bile,
    Yerin kalbimdir anne!…

    Salih TÜZÜN

    ANNECİĞİM

    Seni ben çok seviyorum,
    Daha da çok sevebilsem…
    Seni her gün övüyorum,
    Daha da çok övebilsem…

    Beni hala dizlerinde
    Bebek gibi uyutursun
    Uyku akar gözlerinde,
    Uyumayı unutursun.

    Harcamışsın günlerini
    Büyütesin beni diye.
    Gözlemişsin tanyerini,
    Sökse şafak, hani diye…

    Seni nasıl sevmeyeyim
    Benim güzel anneciğim,
    Seni nasıl övmeyeyim,
    Benim güzel anneciğim,

    Hakkı SUNAT

    ANNE SEVGİSİ

    Sıcağın sinmiş bana,
    Seni severim ana,
    Sensin bana kan veren,
    Sensin bana can veren,
    Küçükten yudum yudum,
    Sütlerinle uyudum.
    Kulağıma ninniler,
    Neler söyledin neler.
    Beni büyüttün ana,
    Beni yürüttün ana,
    Görmeyince seni,
    Kucaklarım gölgeni.

    Mehmet Necati ÖNGAY

    EN SICAK ŞEY

    Bilir misin Emel kardeş,
    En sıcak şey ne dünyada?
    Ne güneştir, ne de ateş!…
    Biri dedi dün rüyada:

    "Şunu öğren,şunu bil ki,
    Her sevginin tek sahibi,
    En sıcak şey bu dünyada:
    Anne kalbi! Anne kalbi!"

    Rıza Polat AKKOYUNLU

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