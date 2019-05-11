12 Mayıs en güzel anneler günü anlamlı şiirleri! Anneler Günü ile ilgili güzel sözler uzun-kısa sözler. Dünya üzerindeki tüm çocukların sevinçle kutladığı bu önemli tarihte pek çok farklı etkinlik yapıyor. Hediye almak, çiçek vermek dışında küçüklerin en sevdiği faaliyetlerden biri de annelerine şiir okumak. Kısa ve kolay olanları tercih eden çocuklar, internetten bunları araştırıyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

ANNEM

Anne gibi var mıdır

Bize kanat kol geren?

Dünyalara bedeldir

Melek yüzlü gül annem.

Örtmek için sırtımı

Böler tatlı uykusunu,

Canından da çok sever

Her bir anne yavrusunu.



Sevgi ile şevkatle

Büyütürler hep bizi,

Değişmeyiz dünyaya

Sevgili annemizi.

Atila Çakıroğlu

ANNEM ANNEM

Annem, annem canım annem,

Sevgilidir benim annem.

Vücudundan bir parçayım,

Damarımda kanım annem.

Bir ömür boyunca beni,

Besledin sen gündüz gece.

Dilimden hiç bırakamam,

Ben de seni hece, hece.



Kalbime işledim seni,

Tespih eyledim ismini.

Çok severim ben annemi,

Herkes sevsin annesini.

Ali Sincer

ANNE

Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi,

Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri anne.

Elimizden şefkatle tutarsın her an bizi,

Dünyaya geldiğimiz günden beri anne!

En tatlı hatırası, en sevimli çağımın,

Yüzünde gölgesi var gül yüzlü bayrağımın,

Anavatan diyorlar adına toprağımın,

Sen vatanlaştırırsın bastığın yeri anne!



Gözlerinde taptaze bir bahardır dört mevsim,

Sevgi enginliğinde kim sana eş olur kim?

Ayağının altına sermiş cenneti Rabbim,

Anne! Büyük Allah'ın büyük eseri anne!

Halide Nusret Zorlutuna

ANNECİĞİM

Sesine, bakışına

Sevgisine doyamam

Ben annemin yerine

Kimseleri koyamam

Saçının bir teliyim

Yanağının alıyım

Ben kimsenin değilim

Annemin öz malıyım



Daha da çok severim

Ulu Tanrı ben seni

Ne olursun ayırma

Anneciğimden beni…

Kemalettin Tuğcu

ANNELERE

Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:

"Tenimde bir yara işler gibisin."

Titrerim rüzgarlar keder vermesin;

Anneler beşikte der çocuğuna:

"Acını görmesin gözüm alemde,

Teselli demeksin bana son demde."

Bütün ümitleri yel alır gider,

Tomurcuk açılır, sel alır gider;

Anneler büyütür el alır gider…

Ahmet Kutsi Tecer

SEVGİLİ ANNECİĞİM

Ödenmez emek senin,

Titreyen yürek senin,

En güzel eser senin

Sevgili anneciğim.

Arı oldun bal verdin,

Derman olup can verdin,

Ömrünü bana verdin

Sevgili anneciğim.



Bilmem nasıl öderim

Sana karşı borcumu?

Saygıda kusur etsem

Affına sığınırım.

Yılmaz ÖZDEMİR

ANNE

Yumuşacık ellerin,

Mis gibi kokar tenin.

Melek gibi annemin

Uyurum kucağında.

Ne tatlı bakışların;

Çatılmadan kaşların,

Ilık nefeslerinle

Beni sar uyut anne!

Koskoca bir kainat,

Seninle bulur hayat.

Bana elini uzat

Tut da yürüyem anne!



Gitti diyerek yanma,

Seni unuttum sanma.

Sen her zaman kalbimde

Benliğimdesin anne!

Sana ölüm gelemez,

Seni benden alamaz.

Toprağa girsen bile,

Yerin kalbimdir anne!…

Salih TÜZÜN

ANNECİĞİM

Seni ben çok seviyorum,

Daha da çok sevebilsem…

Seni her gün övüyorum,

Daha da çok övebilsem…

Beni hala dizlerinde

Bebek gibi uyutursun

Uyku akar gözlerinde,

Uyumayı unutursun.

Harcamışsın günlerini

Büyütesin beni diye.

Gözlemişsin tanyerini,

Sökse şafak, hani diye…

Seni nasıl sevmeyeyim

Benim güzel anneciğim,

Seni nasıl övmeyeyim,

Benim güzel anneciğim,

Hakkı SUNAT

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensin bana kan veren,

Sensin bana can veren,

Küçükten yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Görmeyince seni,

Kucaklarım gölgeni.

Mehmet Necati ÖNGAY

EN SICAK ŞEY

Bilir misin Emel kardeş,

En sıcak şey ne dünyada?

Ne güneştir, ne de ateş!…

Biri dedi dün rüyada:

"Şunu öğren,şunu bil ki,

Her sevginin tek sahibi,

En sıcak şey bu dünyada:

Anne kalbi! Anne kalbi!"

Rıza Polat AKKOYUNLU