Ekrem İmamoğlu'nın Anıtkabir ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama geldi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi'nin tüm katılımcılara tebliğ edildiği ancak törene katılım sağlayanların tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket ettiği ifade edildi.







Ayrıca yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesinin rahatsızlık oluşturduğu ve Anıtkabir'in herkesin saygınlığını koruması gereken bir mekan olduğu belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' yazarak imzalamasına ilişkin ise, "İmza konusu bizimle alakalı bir husus değildir" denildi.



F-35'LER İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER VE KOORDİNASYONLAR SÜRÜYOR

Askeri kaynaklar, F-35'lerin ekipmanlarının Türkiye'ye teslimatının askıya alındığı haberlerine yönelik, teslim süreci ile ilgili görüşmelerin ve koordinasyonların sürdüğünü, ayrıca pilotların eğitimlerinin de devam ettiğini belirtti. S-400'lerin teslimatı ile ilgili de planlananın dışında bir değişiklik olmadığı, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği, herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığı kaydedildi.

