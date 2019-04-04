MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerle sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçim sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylediğini belirten Bahçeli, ancak ortaya çıkan gerçeklerin meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamarı şöyle:

Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli.

Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur.

Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili de konuşan "Siyasi acemilik veya acelecilik olarak yorumlanamaz. Bu telaş nedir?" ifadesini kullandı.