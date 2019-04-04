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  • 04.04.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 17:27

Bahçeli: ’nin adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır

Genel Başkanı yaptığı lerine ilişkin yaptığı son açıklamada ‘’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanı gazetecilerle sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylediğini belirten Bahçeli, ancak ortaya çıkan gerçeklerin meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamarı şöyle:

Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli.

Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan 'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur.

'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili de konuşan "Siyasi acemilik veya acelecilik olarak yorumlanamaz. Bu telaş nedir?" ifadesini kullandı.

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