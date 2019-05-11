MHP lideri Devlet Bahçeli, Galatasaray Divanı'nı siyasi şova çeviren ve Ekrem İmamoğlu'na oy isteyen Hayri Kozak'ın aforoz edilmesini istedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu. Bahçeli, Galatasaray Divanı'ında CHP-HDP ve İP'in İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na oy isteyen Hayri Kozak'ın kulüpten aforoz edilmesini istedi.

SPORA SİYASET KARIŞTIRMIŞTI

Galatasaray'ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma büyük tepki çekmişti. Kürsüye çıkan Hayri Kozak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu'na destek vererek spora siyaset karıştırmıştı.

"KOVULUNCAYA KADAR TEPKİNİZİ GÖSTERİN"

Hayri Kozak'a en büyük tepki de G.Saray taraftarından gelmişti. Taraftarlar, "Bu Hayri Kozak denen statükocu, 1.5 ay önce lise dışından Mustafa Cengiz'e darbe yapmamış mıydı? Galatasaray halkındır! Lisenin değil!.. Hayri Kozak gitsin siyasetini meşrebine uygun bir siyasi partide yapsın. Galatasaray Spor Kulübü siyaset üstüdür, üyeleri ve taraftarları arasında her türlü görüşten insan vardır. Galatasaray Divan Kurulu kürsüsü de siyasi şov mecrası değildir.. Spora İmamoğlu'nu bulaştıran Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak denilen adam kulüpten kovuluncaya kadar tepkinizi gösterin!" gibi binlerce mesajla tepkilerini sosyal medyada dile getirilmişti.

ULTRASLAN'DAN AÇIKLAMA: KOPUK, YERSİZ

ultrAslan 2.48 milyonluk takipçisinin yer aldığı Twitter'da Hayri Kozak'ı "Galatasaray'ın sadece başarı olarak değil, mali olarak da büyük rahatlama yaşayacağı ve 22. Şampiyonluğa koştuğumuz en kritik haftalarda bu gerçeklerden tamamen uzak ve kopuk, gündemi yerli yersiz meşgul eden konuşmalara yine bir Divan Kurulu'nda şahit olduk" sözleriyle eleştirmişti.