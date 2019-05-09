Galatasaray Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkarak CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganını kullanıp açık destek veren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'a ultrAslan resmi Twitter hesabı da tepki gösterdi.

ULTRASLAN'DAN AÇIKLAMA; KOPUK, YERSİZ

ultrAslan 2.48 milyonluk takipçisinin yer aldığı Twitter'da Hayri Kozak'ı "Galatasaray'ın sadece başarı olarak değil, mali olarak da büyük rahatlama yaşayacağı ve 22. Şampiyonluğa koştuğumuz en kritik haftalarda bu gerçeklerden tamamen uzak ve kopuk, gündemi yerli yersiz meşgul eden konuşmalara yine bir Divan Kurulu'nda şahit olduk" sözleriyle eleştirdi.

Twitter kullanıcılarından da çok sayıda tepki mesajı alan Hayri Kozak'a 'sporu siyasete karıştırdın' tepkisi geldi. Özellikle Galatasaray taraftarları, Hayri Kozak'ı eleştiri mesajlarına boğdu.

TEPKİLER SEL OLDU

Bir kullanıcı "Bu kulübe gönül verenler farklı siyasi görüşte insanlar var. Sırf kötü imajını düzeltmek ve taraftara şirin görünmek için kulübü kullanamazsın. Hayri Kozak, çıkarsın kulüpten bağımsız açıklamanı yaparsın. Yemeyin bunları arkadaşlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

"TAKIMA DESTEĞİMİ ÇEKİYORUM"

Yine bir kullanıcı da "Hayri Kozak ve ona alkış tutan zavallılar. Hepinizi kınıyorum ve bugün itibariyle takıma desteğimi çekiyorum. Siz gidin parti kurun. Spora pisliğinizi bulaştırmayın" sözleriyle Kozak'ı eleştirdi.

"TAKIMDAN ELİNİ ÇEK"​

Twitter'dan tepkiler bitmezken bir kullanıcı "Hayri Kozak sen kim oluyorsun da Galatasaray kürsüsünde siyaset yapıyorsun. Orası bir parti meclisi değil. Seni biz de başkan seçmedik. Bir an önce takımdan elini çek ve defol" şeklinde Kozak'ın istifasını istedi.

MEMLEKETİ KİMDEN KURTARACAKSINIZ HAYRI BEY?

Bilindiği gibi A Spor yorumcusu Turgay Demir'de Twitter hesabından Hayri Kozak'a tepki göstermişti. Demir, "Ben seçim-meçim bilmem vatan bilirim... birileri düğmeye basmış gibi herkes aynı anda aynı şeyleri yazıyorsa bu işte bir bit yeniği var derim...."

Hayri Kozak'ın G.Saray Divanı'ndaki konuşması: "Sizlere ve camiaya sesleniyorum; 23 Haziran'da her şey çok güzel olacak! Memleketin kurtuluşunun tek çıkış yolu, 23 Haziran'da bu genç delikanlının zafer kazanmasıdır!" Memleketi kimden kurtaracaksınız Hayri bey!? sanırsın memleket işgal altında, Hayri Kozak'taki cürrete bak! İnanıyorum ki en büyük tepkiyi memleket sever Galatasaraylılar verecektir bu aymazlığa... Hayri Kozak'a göre, İmamoğlu belediye başkanı olursa MEMLEKET KURTULACAK, akıl tutulması bile az kalır bu sözlere. YUH! İşte yıllardır Galatasaray'ı halktan koparan kafa tam da bu kafadır... Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak'a göre İmamoğlu belediye başkanı olmazsa MEMLEKET KURTULAMAYACAK! Bir kez daha yuh.. Neyi, kimden kurtarıyorsun Hayri bey!?" demişti.