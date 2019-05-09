YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesi gözleri Ekrem İmamoğlu'nun 19 günde yaptığı icraatlara çevirdi. Seçimlerin öncesinde herkesi kucaklayacağını ve 16 milyon İstanbulluyu temsil edeceğini söyleyen İmamoğlu, Mevlüt Uysal'dan mazbatayı aldıktan sonra ilginç uygulamalara imza attı.

SEÇİMDEN ÖNCE HERKESİ KUCAKLAYACAĞINI SÖYLEDİ, MAZBATAYI ALDIKTAN SONRA DEĞİŞTİ!

Ekrem İmamoğlu, kendisi yurt dışına gittiğinde yerine vekalet edeceği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ'ın odasının kapısının kilit göbeğini değiştirerek kilitledi!

VERİ TABANINI KOPYALADI, PERSONELE MOBİNG UYGULADI

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri tabanını suç olmasını rağmen kopyaladı, belediye personelinin kişisel bilgilerini sendikalara teslim etti. Sultanahmet Camii'nin avlusunda 37 yıldır devam eden dini yayınlar fuarını yasakladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaşımda bulunan belediyenin üst düzey yöneticilerine mobing uyguladı ve istifasını istedi.

YSK VE DEMİRTAŞ AÇIKLAMALARI

"YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum" diyen Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı almasının ardından, "YSK'yı kınıyorum. YSK'da o haince kararı alanlara sesleniyorum" dedi.

31 Mart seçimlerinden önce "Bilmiyorum, haberim yok, benimle ilgisi yok, tanımıyorum" dediği HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, seçimden sonra övmeye başladı. İmamoğlu, Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemdeki çizgisini beğendiğini belirterek,"Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonraki 19 günlük icraatı şöyle:

MECLİS 1. VE 2. BAŞKAN VEKİLLLERİNİN ODALARININ KAPILARININ KİLİT GÖBEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun ekibi; önceki dönemde AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili olan Ahmet Selamet ve ikinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ'ın odalarının kapısını açtı ve ardından kapılarının kilit göbekleri değiştirerek kilitledi. Selamet ve Gümüşdağ'ın özel eşyalarının bulunduğu odalar izinsiz açıldı, Selamet ve Gümüşdağ kendisine ayrılan odalarına giremedi.

Ekrem İmamoğlu ekibi; kapı girişinde yer alan "Meclis 1. Başkan Vekili" ve "Meclis 2. Başkan Vekili" yazılarını da söktü. İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci ve ikinci başkan vekillerin bulunduğu odalara kendi danışmanlarını oturtmak istemesi "zorbalık" olarak değerlendirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN VERİ TABANINI KOPYALATTI

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alır almaz harekete geçti ve iki müfettiş ve dışarıdan görevlendirilecek 3 sivil kişiye, belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme, araştırma ve kopyalama yetkisi verdi.

İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'nun bu talimatını durdurdu. İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını uygulamak için getirdiği ve 'bağımsız' dediği uzmanın CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim sorumlusu Melih Gecek olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun sözde 'bağımsız' uzman Melih Geçek'e "Yol arkadaşım" dediği ve birlikte fotoğraf çektirdiği gazetelere yansıdı.

20 BİN KİŞİNİN KURUMSAL MAİLLERİ BİRLEŞİK KAMU-İŞ'E BAĞLI TÜM YEREL-SEN'E VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun, belediye çalışanı memur, sözleşmeli memur ve işçi olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin kurumsal maillerini Birleşik Kamu-İş'e bağlı Tüm Yerel-Sen'e verdi. Mail adreslerinin, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı günün ertesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde veteriner hekim olarak çalışan, aynı zamanda Tüm Yerel-Sen'in de başkanı olan Hakan Kıran'a yollandığı belirlendi. Hakan Kıran da eline geçen adreslere e-mail göndererek sendikalarına üye olma baskısı yaptı.

37 YILLIK KİTAP FUARINI ENGELLEDİ

Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Camii'nin avlusunda 37 yıl önce dini yayınlar fuarı olarak başlayan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen kitap ve kültür fuarını yasakladı. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de yazar ve yayınlarla buluşmasını sağlayan fuar için Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla yer tahsisine izin verilmedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, fuarın Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacağını duyurdu. Göksu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camii avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı bu Ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak" ifadelerini kullandı.

SEÇİMDEN ÖNCE TANIMADIĞINI SÖYLEDİĞİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I SEÇİMDEN SONRA ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden önce bir TV programında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki soruya "Bilmiyorum, haberim yok, benimle ilgisi yok, tanımıyorum" iddiasında bulundu.

İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamada bulundu ve "Siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim. Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hâlâ aynı kanaatteyim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın fezlekelerinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarını işlediği ifade ediliyor.

"YSK BENİM GÜVENDİĞİM TEK KURUM"

İstanbul'daki sandıkların yüzde 10'nun yeniden sayılmasıyla Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasındaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a inmesi, Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyu çalındığının tespit edildi. Bunun üzerine AK Parti; İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada; "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. YSK toplumun güvenini kazanmış bir kurumdur, sıkı bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

"YSK'YI KINIYORUM. YSK'DA O HAİNCE KARARI ALANLARA SESLENİYORUM"

İmamoğlu, 7 Mayıs'ta YSK'nın seçimin iptali ve yenilenmesine karar vermesi üzerine, "YSK'yı kınıyorum. Buna boyun eğdiler. YSK'da o haince kararı alanlara sesleniyorum. Buradan verdiğim mesajlarla inanın, onların bile çocuklarının torunlarının hayatlarını kurtaracağım. Kararların altına imza atan yargıyı tehdit eden insanları, bu mübarek Ramazan ayında Allah'a havale ediyorum"dedi.

İBB'DE İSTİFA MOBBİNGİ​

Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik sosyal medya üzerinden istifa etmeleri için organize şekilde hakaret ve tehditlerle baskı yapıldı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca başarılı çalışmalara imza atan bürokratları hedef aldı, bugüne kadar sayısız hizmetler kazandıran personelin istifasını istedi. İmamoğlu, "Bazı yöneticiler hakkında soruşturma açılacak. Onların yerinde olsam istifa ederim" dedi.

İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, İBB Kültür A.Ş. Basın Müşaviri Ömer Faruk Birpınar ve İBB Metro İstanbul Basın Müşaviri Gülsüm Sezer Karataş hedef alındı.

Halil İbrahim Şan, "CHP'yi, İmamoğlu'nu ve seçimdeki usulsüzlükleri eleştirdiğimiz tweetler yeni atılmış gibi gösteriliyor. O tweetler daha önce atıldı. CHP'li bir başkan geldi diye fikirlerimiz değişecek değil. İstifaya zorlanmamız CHP'nin fikir hürriyetine ne derece saygılı olduğunu göstermesi bakımından ibretlik" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BİNASININ BAHÇESİNDEN DEVRİM MARŞLARI ÇALINDI

Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ilginç uygulamaya imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının bahçesine ses sistemi kuruldu ve hoparlörlerden 1 Mayıs İşçi Marşı'nın çalındı. 1 Mayıs İşçi Marşı'nda; "Devrimin şanlı yolunda, ilerleyen halkların bayramı. Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor" ifadeleri yer alıyor. Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 1 Mayıs eylemlerine katılmasına yönelik mesaj yayınladı.

BELEDİYE BAŞKANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE AYRI YEMEK ÇIKTIĞI YALANI!

Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye başkan vekili ve birim müdürleri de dahil tüm personelin, belediye bünyesinde bulunan yemekhanede hazırlanan aynı yemek çıkmasına rağmen büyük yalana imza attı.

Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bulunan çay ocağında bulunan personele kendisine ayrı yemek hazırlanmaması talimatını verdi!





İmamoğlu'nun, belediye başkanına ayrı yemek hazırlandığına yönelik iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mart 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu günden bugüne tüm personele aynı yemek çıkarılıyor.

Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kasımpaşa ve Bakırköy'de belediyeye ait ek binalarda tüm personele aynı yemek çıkıyor.



KENAN KIRAN / SABAH