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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 09:01

Son dakika: Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mardin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında, ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Ankara, , Kayseri, Adana, Amasya ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen B.T, H.A, A.M.C, C.İ, H.B, S.D, S.B, S.A, S.E, O.Ö, Y.Ö ve R.B gözaltına alındı.

Mardin'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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