Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.05.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 18:27

'li ’ndan Kuleli manzaralı mesaj!

’nın sandıktaki usulsüzlükler nedeniyle mazbatasını iptal ettiği 'li bugün hain darbe girişiminin önemli noktalarından Liseli bir video paylaştı. Kuleli manzaralı video dikkat çekici bulundu.

CHP'li İmamoğlu’ndan Kuleli manzaralı mesaj!

hain darbe girişiminde Çengelköy'deki Lisesi önemli bir rol oynamıştı. Kuleli Askeri Lisesi'nden çıkan darbeci askerler İstanbul'un birçok bölgesinde halka kurşun sıkıp terör estirmişti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve sandıktaki usulsüzlükler sebebiyle mazbatası geri alınan , bugün sosyal medya hesaplarından ilginç bir video paylaştı.

KULELİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi binasını arkasına alan İmamoğlu, 3 dakikalık video ile İstanbullular'a seslendi. Fetullahçı Firari Emre Uslu'nun 2013 yılında ilk kez kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' ifadesi ile paylaşılan videoda Kuleli Askeri Lisesi'nin bilinçli olarak kullanılıp kullanılmadığı merak konusu oldu. İmamoğlu'nun subliminal mesaj verip vermediği tartışılıyor.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
Ayrıca İmamoğlu bu videoyu sosyal medya hesabı Twitter üzerinde "#HerŞeyÇokGüzelOlacak diyerek herkesi kucaklayacağız. Demokrasi mücadelesini hiç kimseyi ayrıştırmadan, güler yüzle ve mutlulukla vereceğiz. 16 milyon insanın yüreğinde umudu ve sevinci yeşerteceğiz" sözleriyle paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Ekrem İmamoğlu’ndan Kuleli manzaralı mesaj!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri