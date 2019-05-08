15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Çengelköy'deki Kuleli Askeri Lisesi önemli bir rol oynamıştı. Kuleli Askeri Lisesi'nden çıkan darbeci askerler İstanbul'un birçok bölgesinde halka kurşun sıkıp terör estirmişti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve sandıktaki usulsüzlükler sebebiyle mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesaplarından ilginç bir video paylaştı.





KULELİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi binasını arkasına alan İmamoğlu, 3 dakikalık video ile İstanbullular'a seslendi. Fetullahçı Firari Emre Uslu'nun 2013 yılında ilk kez kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' ifadesi ile paylaşılan videoda Kuleli Askeri Lisesi'nin bilinçli olarak kullanılıp kullanılmadığı merak konusu oldu. İmamoğlu'nun subliminal mesaj verip vermediği tartışılıyor.





TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Ayrıca İmamoğlu bu videoyu sosyal medya hesabı Twitter üzerinde "#HerŞeyÇokGüzelOlacak diyerek herkesi kucaklayacağız. Demokrasi mücadelesini hiç kimseyi ayrıştırmadan, güler yüzle ve mutlulukla vereceğiz. 16 milyon insanın yüreğinde umudu ve sevinci yeşerteceğiz" sözleriyle paylaştı.