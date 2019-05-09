CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada; Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde düzenlenecek kampanyasında 'Desteğinizle her şey çok güzel olacak' sloganıyla destek kampanyası düzenlediklerini açıkladı ve kampanyaya katılacaklardan 20 TL bağış yapmalarını istedi.





Kampanyayla ilgili hazırlanan görsel, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



