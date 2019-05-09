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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 13:04

, için bağış kampanyası başlattı

Sandıktaki onca usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından 'nun mazbatası elinden alındı. 'nın seçimlerinin yenilenmesine hükmetmesiyle birlikte de İstanbul'da yeni seçim döneminde Ekrem İmamoğlu için kullanılmak üzere bağış kampanyası başlattı.

CHP, İmamoğlu için kampanya başlattı

Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada; 'nun seçimlerinde düzenlenecek kampanyasında 'Desteğinizle her şey çok güzel olacak' sloganıyla destek kampanyası düzenlediklerini açıkladı ve kampanyaya katılacaklardan 20 TL bağış yapmalarını istedi.

Kampanyayla ilgili hazırlanan görsel, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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