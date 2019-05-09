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  • 09.05.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:32

'li vekillerin dosyaları meclise geldi

Eş Genel Başkanları ve 'nin de aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Başkanlığına sunuldu.

HDP'li vekillerin dosyaları meclise geldi

Buldan ve Temelli'nin yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

" Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, HDP Milletvekili Remziye Tosun, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü."

Gelen dosyalar arasında 'nin üç, Nuran İmir ve Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 305 oldu.

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