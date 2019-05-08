CHP'li belediyeler koltuğa oturur oturmaz işçinin ekmeğine göz dikti. Bolu'dan Adana'ya, Antalya'dan Edirne'ye birçok ilde işten çıkarmalar ve sürgünler başladı. AK Parti'den CHP/Millet İttifakı'na geçen il ve ilçe belediyelerinde kıyımlar ve baskılar aleni olarak başladı. Adana, İzmir, Antalya ve İstanbul'da da tepki çeken uygulamalara imza atıldı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi'nde fotoğrafçı olarak çalışan 33 yaşındaki Erzurumlu Burak Okuyucu bu sabah işten çıkarıldı.

"KİMSENİN SİYASİ GÖRÜŞÜNE BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Esenyurt Belediyesi'nde fotoğrafçı olarak çalışan Burak Okuyucu, sosyal medyadan paylaştığı videoda açıklamalarda bulundu İşte Okuyucu'nun sözleri:

Burak Okuyucu, "Sabah aradılar belediyenin İnsan Kaynakları'ndan. Dün belediye başkanı ile durumu konuşmama rağmen, "Bir birime verilecek miyim" dememe rağmen 15 gün bekletildim. Bugün de çıkışımız verildi sağolsun. Bir şey demek istemiyorum, hiçbir sebep bulmuyorlar ama büyük ihtimalle paylaşımlarımdan dolayı. Sosyal medya hesaplarımdan Cumhurbaşkanımızı paylaştığım için çıkışımız verildi. Rızkı veren Allah'tır. Bunu hiç düşünmüyorum. Çıkışıma sebep olanlar da kendilerini biliyordur. Ramazan günü bu işten çıkışıma ekmeğimden oluşuma kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum. Kimsenin siyasi görüşüne boyun eğmeyeceğim" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: HANİ SÖZ VERMİŞTİNİZ!

Burak Okuyucu, sosyal medyadan paylaştığı videoya "Şimdi en doğal hakkım soruyorum; Seçim öncesi söz vermiştiniz. Hiçbir belediye personelini işten çıkarmayacağım diye" notunu düşerek de Kılıçdaroğlu'nun eleştirdi.



YA KIYIM YA SÜRGÜN

Bolu'da 97 işçi işten çıkarıldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde CHP'li belediye başkanı koltuğa oturur oturmaz 143 işçinin işine son verdi. Antalya'nın Finike ilçesinde de CHP'li başkanın ilk işi belediye personelini sürgün etmek oldu. 60 belediye personeli sulama kanallarının temizliği için görevlendirildi. Antalya Döşemaltı Belediyesi'nde de sürgüne gönderilen işçi sayısı 100'ü buldu. Edirne'nin Enez ilçesinde ise 24 işçinin yeri değiştirildi. 4 işçi işten ayrıldı.

CEYHAN'DA 143 KİŞİ İŞİNDEN OLDU

Adana'nın Ceyhan İlçesinde, mazbatasını alır almaz, Koruma Uygulamaları ve Denetim Büroları'nda (KUDEB) görevli 11 kişinin işine son veren CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar, önceki gün de 132 kişiyi işten çıkarttı. Belediyede halkla ilişkiler bölümünde görev yapan Ayşe Dürüst, "Sosyal medyada profilimdeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmamı istediler. Kaldırmayacağımı söyleyince işime son verdiler" dedi.

ANTALYA'DA İŞÇİLER SÜRGÜN EDİLDİ

Antalya'nın Finike İlçesi'nde CHP'li Mustafa Geyikçi'nin ilk icraatı personeli sürgün etmek oldu. Aralarında mali hizmetler müdürü, beton santrali çalışanları, şoförler ile kepçe, silindir ve greyder operatörlerinin de bulunduğu 60 kişi, sulama kanallarını ve dere yataklarını temizlemek için görevlendirildi. Seçim döneminde Cumhur İttifakı için çalışmaları gösterilerek sürüldükleri belirlenen personelin, "Kabul etmezseniz yasal işlem başlatılacak" diye zorlandığı öğrenildi. Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Bu arkadaşlarımızın hepsi kalifiye çalışanlar. Kendi branşları dışında çalışmaya zorlanamaz" dedi.



KILIÇDAROĞLU "CHP'Lİ BELEDİYELER İŞÇİ ÇIKARMAYACAK" DEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğim. Bizim hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok" demişti.