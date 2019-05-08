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  • 08.05.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 13:43

’nun VI. toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak

’nun VI. toplantısı, yarın Başkan ’ın başkanlığında yapılacak. Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu, ’nin üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar ile AB ile kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımları ele alacak.

Kritik toplantı yarın!

Yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan toplantıya Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, Adalet Bakanı dulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci , Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ilk olma özelliğini taşıyor.

Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu, 'nin AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar ile AB ile kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımları ele alacak.

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