12 Mayıs Anneler Günü'ne çok az bir süre kaldı. Bu özel tarihte ailelerinin yüzlerini güldürmek isteyen çocuklar, ebeveynlerine okumak için şiirler ezberlemeyi düşünüyor. Kolay ezberlenen eserleri merak eden minikler, iki ve üç kıtalık olanları tercih etmeye çalışıyor. Annelerini mutlu etmek isteyenler en güzel şiirleri araştırmaya başladı. İşte en güzel Anneler Günü şiirleri! Ayrıca annelerini mutlu etmek isteyen evlatlar güzel sözleri arıyorlar. İşte 2019 Anneler Günü ile ilgili güzel sözler...

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

ANNEM

Anne gibi var mıdır

Bize kanat kol geren?

Dünyalara bedeldir

Melek yüzlü gül annem.

Örtmek için sırtımı

Böler tatlı uykusunu,

Canından da çok sever

Her bir anne yavrusunu.



Sevgi ile şevkatle

Büyütürler hep bizi,

Değişmeyiz dünyaya

Sevgili annemizi.

Atila Çakıroğlu

ANNEM ANNEM

Annem, annem canım annem,

Sevgilidir benim annem.

Vücudundan bir parçayım,

Damarımda kanım annem.

Bir ömür boyunca beni,

Besledin sen gündüz gece.

Dilimden hiç bırakamam,

Ben de seni hece, hece.



Kalbime işledim seni,

Tespih eyledim ismini.

Çok severim ben annemi,

Herkes sevsin annesini.

Ali Sincer

ANNE

Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi,

Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri anne.

Elimizden şefkatle tutarsın her an bizi,

Dünyaya geldiğimiz günden beri anne!

En tatlı hatırası, en sevimli çağımın,

Yüzünde gölgesi var gül yüzlü bayrağımın,

Anavatan diyorlar adına toprağımın,

Sen vatanlaştırırsın bastığın yeri anne!



Gözlerinde taptaze bir bahardır dört mevsim,

Sevgi enginliğinde kim sana eş olur kim?

Ayağının altına sermiş cenneti Rabbim,

Anne! Büyük Allah'ın büyük eseri anne!

Halide Nusret Zorlutuna

ANNECİĞİM

Sesine, bakışına

Sevgisine doyamam

Ben annemin yerine

Kimseleri koyamam

Saçının bir teliyim

Yanağının alıyım

Ben kimsenin değilim

Annemin öz malıyım



Daha da çok severim

Ulu Tanrı ben seni

Ne olursun ayırma

Anneciğimden beni…

Kemalettin Tuğcu

ANNELERE

Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:

"Tenimde bir yara işler gibisin."

Titrerim rüzgarlar keder vermesin;

Anneler beşikte der çocuğuna:

"Acını görmesin gözüm alemde,

Teselli demeksin bana son demde."

Bütün ümitleri yel alır gider,

Tomurcuk açılır, sel alır gider;

Anneler büyütür el alır gider…

Ahmet Kutsi Tecer

SEVGİLİ ANNECİĞİM

Ödenmez emek senin,

Titreyen yürek senin,

En güzel eser senin

Sevgili anneciğim.

Arı oldun bal verdin,

Derman olup can verdin,

Ömrünü bana verdin

Sevgili anneciğim.



Bilmem nasıl öderim

Sana karşı borcumu?

Saygıda kusur etsem

Affına sığınırım.

Yılmaz ÖZDEMİR

ANNE

Yumuşacık ellerin,

Mis gibi kokar tenin.

Melek gibi annemin

Uyurum kucağında.

Ne tatlı bakışların;

Çatılmadan kaşların,

Ilık nefeslerinle

Beni sar uyut anne!

Koskoca bir kainat,

Seninle bulur hayat.

Bana elini uzat

Tut da yürüyem anne!



Gitti diyerek yanma,

Seni unuttum sanma.

Sen her zaman kalbimde

Benliğimdesin anne!

Sana ölüm gelemez,

Seni benden alamaz.

Toprağa girsen bile,

Yerin kalbimdir anne!…

Salih TÜZÜN

ANNECİĞİM

Seni ben çok seviyorum,

Daha da çok sevebilsem…

Seni her gün övüyorum,

Daha da çok övebilsem…

Beni hala dizlerinde

Bebek gibi uyutursun

Uyku akar gözlerinde,

Uyumayı unutursun.

Harcamışsın günlerini

Büyütesin beni diye.

Gözlemişsin tanyerini,

Sökse şafak, hani diye…

Seni nasıl sevmeyeyim

Benim güzel anneciğim,

Seni nasıl övmeyeyim,

Benim güzel anneciğim,

Hakkı SUNAT

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensin bana kan veren,

Sensin bana can veren,

Küçükten yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Görmeyince seni,

Kucaklarım gölgeni.

Mehmet Necati ÖNGAY

EN SICAK ŞEY

Bilir misin Emel kardeş,

En sıcak şey ne dünyada?

Ne güneştir, ne de ateş!…

Biri dedi dün rüyada:

"Şunu öğren,şunu bil ki,

Her sevginin tek sahibi,

En sıcak şey bu dünyada:

Anne kalbi! Anne kalbi!"

Rıza Polat AKKOYUNLU

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin benim güzel annem.

Güneş yüzlü,altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek,çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem,

H.Latif SARIYÜCE

ANNEM

Bağım olsa,bahçem olsa

İpek kumaş bohçam olsa.

Sabah olsa, akşam olsa

Annem gitmese yanımdan.

Her zaman baksam yüzüne,

Uyurum yatsam dizine.

Rastlamadım kem sözüne

Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem,

Canımı verir incitmem,

Annemsiz cennete gitmem

Onu severim canımdan….

İbrahim ŞİMŞEK

ANNE

Her gece başucumda

Ninni söyleyen sendin

beni uyutmak için

Hiç uyumazdın kendin

Gözümü yaşlı görsen

İçin sızlar derinden

Seni birazcık üzsem

Aklım çıkar yerinden.



Kalbimde iki köşe

Borçluyum Yaradana

Bunlardan biri sana

Öteki de vatana

Ramazan Gökalp ARKIN

ANNE

Nice günler kucağında yaşadım,

Ninniler söyledin, beni okşadım,

Her şeyim sendin, kolum kanadım,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Gözyaşlarını istiyor taşmak,

Evrende boştur, sensiz yaşamak,

Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Abdulkadir KARADENİZ

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Dünyanın bütün annelerinin Anneler Günü kutlu olsun. Bu özel günde hepinizi tebrik ediyoruz...

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

Özel günlerin en özeli bugün Anneler günü. Ama anneciğim benim için her gün anneler günü.

Biricik annem. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.

Babalar kıskanmasın, annelerin yeri ayrıdır. Senin de yerin kalbimde bir başkadır anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.

Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.

Evimizin direği, cefakar sevgi dolu anam. Beni yetiştirdin büyüttün, sana borcumu nasıl öderim?.. Anneler günün kutlu olsun ellerinden öperim.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.

Canım annem, beni bugünlere sen getirdin. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun.

Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Anneciğim sen hep hayatımın pusulası oldun, sevginle, emeğinle fedakarlıklarla beni yetiştirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun.

İnsan sevinince annesine koşar, korkunca anne diye yardım ister, sevgiyi ilk anneden öğrenir. Ben de sevgiyi hayatı önde senden öğrendim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.