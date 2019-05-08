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A101'den Anneler Günü'ne özel sürpriz! 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

9 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Televizyon ile cep telefonu dikkat çekiyor. A101 müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. Anneler Günü'ne özel sürpriz ürünlerin bulunduğu katalogda, tencere, tava, çaydanlık ürünleri indirimli olarak satılıyor. Annelerimizin mutfakta işini kolaylaştıracak elektronik ürünler perşembe raflarda yerini alacak. Peki, A101'de perşembe neler var? İşte 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

08.05.2019 12:16 - Son Güncelleme: 08.05.2019 12:23
A101'den Anneler Günü'ne özel sürpriz! 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hangi ürünlerin kampanyalı olacağı merak ediliyordu. Anneler Günü'ne özel sürpriz ürünlerin yer aldığı A101 kataloğundaki kampanyaları haberimizde derledik. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler yer alacak. İşte 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'den Anneler Günü'ne özel sürpriz! 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

TOSHİBA LED TV ÖZELLİKLERİ

3 HDMI girişi

Netflix

1080 P HD

2 USB girişi

43 ekran 108 CM

3 yıl Vestel Türkiye Garantisi

Bluetooth, Wi-Fi

Ücretsiz Montaj

Kredi kartına 9 taksit imkanı

A101'den Anneler Günü'ne özel sürpriz! 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

HI-LEVEL TV ÖZELLİKLERİ

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet scart girişi

1 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

2 yıl Vestel garantisi

Kredi kartına 9 taksit

A101'den Anneler Günü'ne özel sürpriz! 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

HONOR 7S CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

5.45 FullView 18.9

Yeni nesil geniş ekran

13 MP arka kamera ve flaş

5MP ön kamera ve flaş

2 GB Ram

16 GB dahili hafıza

Yüz tanıma

2 SIM kart

1 MicroSD kart

3020 MAH batarya

Android 8

A101'den Anneler Günü'ne özel sürpriz! 9 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 MAYIS 2019)

SEG BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ

540X570X1600CM

Çift kapı

Dondurucu konumu üstte

Genişlik 54cm

Statik soğutma sistemi

Hacim 240 lt

Soğutucu 198 lt

Dondurucu 42 l

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