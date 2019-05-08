Anneler günü ne zaman 2019 kaç gün kaldı? Anneler günü 2019'da ne zaman araştırmaları sürüyor. Dünya üzerinde farklı tarihlerde kutlanan anneler günü her yıl mayıs ayının ikini haftası pazar günü kutlanır. Bu sene anneleri günü ise 12 mayıs pazar günü kutlanacak. Sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sizin için yeri geldiğinde canını ortaya koyan anneler günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir. İşte Anneler günü en anlamlı hediyeleri

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

2 kişiden 1'i annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alıyor

Her iki kişiden birisi, annesine en son geçen yıl Anneler Günü'nde hediye almış. Annelerin ise 3'te 1'i bu özel günde mutlaka bir hediye beklediğini belirtirken, annesine özel bir günü beklemeden hediye alanlar yüzde 17'lik kesimi oluşturuyor. İşte Anneler Günü'ne sayılı günler kala Türkiye'de yapılan anketin sonuçları...

Anneler Günü'ne sayılı günler kala e-ticaret sitesi GittiGidiyor, sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği araştırmayla, çocukların annelerine hediye alma alışkanlıklarının yanı sıra annelerin de beklentilerine ışık tuttu. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de her iki kişiden biri annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alıyor.

24 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 4 bin 405 kişinin oy kullandığı ankette, "Annenize en son ne zaman hediye aldınız?" sorusunu cevaplayanların yüzde 51'i "Geçen sene Anneler Günü'nde" yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 18'le "Doğum gününde", yüzde 17'yle "Son 1 ay içinde" ve yüzde 14'le "Geçen 6 ay içinde" takip etti.

"Anneler Günü'nde annenize hediye alır mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 73 gibi büyük bir çoğunluğu "Mutlaka alırım" yanıtını verirken; bu yanıtı yüzde 17'yle "Annem için o günü hatırlamak önemli, almam", yüzde 6'yla "Hediye almam, birlikte vakit geçiririm" ve yüzde 4'le "Almam" yanıtı izledi.

Annelere "Anneler Günü'nde hediye bekler misiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 35'i "Çocuklarımla birlikte vakit geçirmek isterim, hediye beklemem" yanıtını verirken, bu yanıtı yüzde 33'le "Mutlaka beklerim" ve yüzde 32'yle "Hatırlanmak önemli, hediye beklemem" takip etti.

ANNELER 'TAKI' BEKLİYOR AMA BİRİNCİ TERCİH 'GİYİM'

Hediye seçimleri için "Anneler Günü'nde annenize ne hediye alırsınız?" sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 42'si "hazır giyim" yanıtını verirken; yüzde 17'si "Küçük ev aleti", yüzde 15'i "Çiçek", yüzde 10'u "takı ve aksesuar", yüzde 9'u "Mobilya ve ev aksesuarı", yüzde 4'ü "Parfüm", yüzde 2'si "Cep telefonu" ve yüzde 1'i "Kozmetik" şıkkını işaretledi.

Hediye bekleyen annelerin ise hediye tercihlerinde birinci sırayı yüzde 28'le "Takı ve aksesuar" aldı. Bu yanıtı yüzde 21'le "Çiçek", yüzde 16'yla "Küçük ev aleti", yüzde 15'le "Hazır giyim", yüzde 7'yle "Mobilya ve ev aksesuarı", yine yüzde 7'yle "Parfüm", yüzde 5'le "Cep telefonu" ve yüzde 2'yle "Kozmetik" yanıtı takip etti.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.