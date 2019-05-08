CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk'e benzetti ortalık karıştı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Atatürkçüleri bile karşısına alan Gökhan Özoğuz hakkında bir yazı kaleme aldı.

İşte Mevlüt Tezel'in Gökhan Özoğuz'un benzetmesi hakkında kaleme aldığı "Atatürkçüleri bile rahatsız eden benzetme" başlıklı yazısı;

Memleketin ilk ska punk gruplarından Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, 1998'de 'Holigan' albümüyle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştü. Kültürel gelişiminde punk'tan fazlasıyla etkilenen Gökhan, dövmeleri ve punk giyim tarzıyla sanki 'Trainspotting' filminden çıkma çılgın bir karakter gibiydi.

Her çıkışın bir inişi vardı, Athena da popülaritesini kaybettiğinde Gökhan, Londra'da arkadaşlarıyla paylaştığı evde yalnızları oynuyordu, konser vermiyor, ekranlara çıkmıyordu. Ta ki, abdest alırken çekilen fotoğrafı medyaya düşünceye kadar. Dövmeli abdest alınır mı diye tartışılırken Gökhan, Umre'ye gitti, Cerrahi Tarikatı'na üye olduğu haberleri çıktı ve sonra TV'de program yapmaya başladı.

Bir dönemin asi punk Gökhan'ı bir anda ailenin muhafazakâr rock'çısı olmuştu. Acun'un yarışmalarında güzel paralar kazanırken Gökhan, arkadaşları gibi Gezici takılmadı! Şimdiki gibi muhalif tweet'ler de atmıyordu. Ne olduysa Acun'un yarışmasından ayrıldıktan sonra oldu. Ve birden karşımıza muhalif Gökhan çıktı, tweet'leri çok RT alınca daha da muhalif oldu. Elbette herkes değişebilir, bu uzun hayat döngüsünde farklı görüşlere yelken açabiliriz Ancak önce punk'çı, sonra muhafazakâr rock'çı, apolitik jüri üyesi ve en sonunda Twitter muhalifi olmak! Bu kadar çok değişim samimiyeti yok ediyor, inandırıcılık kalmıyor.

YOK BÖYLE YALAKALIK

Gökhan tribünlere oynamanın insanı nasıl saçma garip komik bir insana dönüştürebileceğini önceki gün attığı tweet'le anlamıştır herhalde. Gökhan, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için şu tweet'i attı: "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!

Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" Yavaş gel yiğidim! Trablusgarp cephesinden Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na onlarca cephede savaşmış, Cumhuriyet'i kurmuş Atatürk'ten bahsediyoruz! Sen, geçmişinden sadece 3 Temmuz sürecinde Samanyolu TV'de yaptığı Fenerbahçe'nin aleyhinde açıklamalar dikkat çeken, sonra da Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na bugünün Atatürk'ü mü diyorsun?

CHP'ye tarihinde en büyük oyu kazandıran, Türk siyasetinin en önemli liderlerinden rahmetli Ecevit'e bile böyle övgü düzülmemişti. Sosyal medyada CHP'liler bile Gökhan ile dalga geçti. Ee önce punk'çı, sonra muhafazakar rokc'çı, daha sonra TV'de 'senden popstar olur' diye gaz veren bir jüri üyesi, Twitter'da da muhalif olursa ancak bu kadar saçmalar!

ÖZOĞUZ'UN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından paylaşımlarda bulunan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu için "Bugünün Atatürk'ü" ifadelerini kullandı. Gökhan Özoğuz'un kullandığı bu ifadelere Twitter kullanıcıları tarafından tepki topladı.

İşte o sözleri:

10 Kasım 1938'ten bu yana ilk defa bir siyasi; Duruşu, Doğruluğu ve İleri Görüşü ile Atatürk den sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için; ilklerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile "Bugünün Atatürk'üdür kendisi!"