5 yaşında anne oldu! Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor

Peru'da yaşayan 5 yaşındaki Lina Medina'nın karnı büyümeye başladığında, ebeveynleri ve doktorlar büyük bir tümörden acı çektiğini düşündü. Ancak gerekli testler yaptıktan sonra tecavüze uğradığı ve 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Altı hafta sonra, Medina, bir kız çocuğu dünyaya getirerek, beş yaşında dünyanın en küçük annesi oldu.

