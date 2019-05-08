5 yaşında anne oldu! Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor
Karnı her geçen gün şişen 5 yaşındaki Lina Medina'nın ailesi korkunç gerçeği hastanede öğrendi. Tecavüz sonucu hamile kaldığı Medina, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. İşte dünyanın en küçük anneis Lina Medina'nın hikayesi.
08.05.2019 12:29
- Son Güncelleme: 08.05.2019 12:36
Peru'da yaşayan 5 yaşındaki Lina Medina'nın karnı büyümeye başladığında, ebeveynleri ve doktorlar büyük bir tümörden acı çektiğini düşündü. Ancak gerekli testler yaptıktan sonra tecavüze uğradığı ve 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Altı hafta sonra, Medina, bir kız çocuğu dünyaya getirerek, beş yaşında dünyanın en küçük annesi oldu.
DİĞER GALERİLER