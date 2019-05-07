Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'da hukuki süreç devam ederken, "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum." ifadesini kullanmıştı.



YSK, İstanbul kararını açıkladıktan sonra ise İmamoğlu, çark etti. Mazbatası elinden giden Ekrem İmamoğlu, söylem değiştirdi.







İŞTE GERÇEK YÜZÜ

Mazbatayı alana kadar YSK'ya güvendiğini ifade eden İmamoğlu, usulsüzlükleri ortaya çıkınca ise, "YSK'yı kınıyorum, ihanet içinde olabilirler" dedi.







İYİCE KONTROLDEN ÇIKTI!

YSK'nın seçimi yenileme kararı işine gelmeyen Ekrem İmamoğlu iyice kontrolden çıktı. İmamoğlu, karar istediği gibi çıkmayınca "gaflet, dalalet, hıyanet" demeye başladı..

KARAR SONRASI TEHDİDE BAŞLADILAR

YSK'nın itiraz sürecinde tehditlerini sürdüren CH,P kararın ardından da tehditlerine devam etti. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Feyza Altun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla toplumu adeta terörizmle tehdit etti.​ Feyza Altun gibi birçok CHP'li sosyal medyadan tehdit ve hakaret yağdırdı, kaos provokasyonu yaptı.





