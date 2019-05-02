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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 19:58

'li 'dan küstah tehdit

31 Mart lerinde 'da yapılan usulsüzlüğün ortaya çıkmasıyla birlikte 'de panik giderek arttı. Bu da CHP'li siyasetçilerin açıklamalarına yansıdı. Tehdit üzerine tehditlerde bulunan CHP'li yöneticilere son örnek CHP Grup Başkanvekili oldu. ler üzerinden 'yi tehdit eden CHP'li Altay dış müdahaleye göz kırptı.


adayı 'nun medyayı tehdit etmesinden sonra bir tehdit skandalı daha patladı! Sandıktaki usulsüzlüklerin ortaya çıkmasından sonra hukuki süreç başlayınca köşeye sıkışan CHP, çareyi dış müdahalelere göz kırpmakta buldu.


EKONOMİK VE ASKERİ YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ
CHP Grup Başkanvekili ve milletvekili , AK Parti'nin lerdeki usulsüzlüklerle ilgili meşru itiraz hakkını kullanmasından rahatsız oldu! Sandıktaki organize vurgunu ortaya çıkan CHP'nin İstanbul milletvekili Engin Altay, AK Parti'nin bu süreci sürdürmesi halinde diğer ülkelerin rahatsız olacağını ve 'yi "ekonomik ve askeri yönden" zorda bırakacağını belirterek askeri ve ekonomik yaptırım göndermesinde bulundu.

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