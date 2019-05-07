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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 09:35

Son dakika: usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme! 40 şüpheli ifade verdi

Türkiye'de 'ta düzenlenen yerel lerde 'da sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin ’nca yürütülen 32 ayrı soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ifade verdiği öğrenildi.

40 şüpheli ifade verdi

Türkiye'de 'ta düzenlenen yerel lerde 'da sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin 'nca yürütülen 32 ayrı soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde kişi ifadeye çağrılmıştı. Bu güne kadar 40 şüphelinin ifade verdiği öğrenildi.

32 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
31 Mart lerinde sandık sayımları ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyurularının üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ilçeyi kapsayan 32 ayrı soruşturma başlatılmıştı.

40 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ
Şikayetlerin bir kısmını ve yaparken, bir kısmını da sayım sırasında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Sandık Kurulu Başkanlıkları yapmıştı. Soruşturma kapsamına yanlış veri girişi yapan ilçe seçim kurulu görevlileri de dahil edilmişti.

"Görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un" ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler ifadeye çağırılmaya devam ediliyor. Soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
SABAH

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