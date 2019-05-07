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  • 07.05.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 10:31

’leri kullanacak Türk askerlerinin eğitimi ’da başlıyor

’dan satın alınan hava savunma sistemlerini kullanacak yaklaşık 100 Türk askerin eğitimi bu ay sonunda Rusya’daki bir askeri üstte başlayacak.

S-400’leri kullanacak Türk askerlerinin eğitimi Rusya’da başlıyor

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, diplomatik bir kaynak açıklamasında Mayıs ayı sonunda, yaklaşık 100 Türk askeri, anlaşmaya göre 2019'da teslim edilecek olan hava savunma sistemlerini kullanmak üzere 'da bir askeri üstte eğitime başlayacak ifadelerini kullanırken, eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini de belirtti.

MART AYINDA EĞİTİM BAŞLAYACAK
Ayrıca, haberde Türk askerlerinin, Mart ortasında aynı askeri üstte eğitimine başlamış olan Çinli askerlerle birlikte eğitileceği bilgisine yer verildi.

Haberde Rusya'nın askeri teçhizat ihracatçısı olan Rosoboronexport'un konuya dair bir açıklamada bulunmadığının da altı çizildi.

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