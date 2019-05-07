diyanet.gov.tr 2019 Ramazan imsakiyesi! iftara ne kadar kaldı İl il iftar ezan vakti sahur saati açıklandı. Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs başladı. Bir ay süre tutulan oruçlar, yapılan ibadetler normal zamanlardan çok daha fazla sevabı ile ortamın huzuruna ve bereketine de katkı yapıyor. 2019 yılı Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ezan vakitleri doğrultusunda belli oldu. Orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir.



TÜRKİYE'DE KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?

Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler. 2019'da Türkiye'de Ramazan Ayı boyunca ortalama oruç süresi 16,5 ile 17 saat arasında olacak.

SAHUR NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Ramazan ayıda mümkün olduğu kadar sahur yapmaya gayret etmeliyiz. Sahurların yüksek fazîlet ve kıymeti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Hz. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45)

İbni Ömer (r.a.) dedi ki, Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbni Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle buyurdu:

"Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz."

İbni Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir. (Buhârî, Ezân 11, 13, Şehâdât 11, Savm 17)

Resûlullah, oruç tutarken sahura kalkmayı ve iftarda acele etmeyi tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 45; Müslim, Sıyâm, 48; Tirmizî, Savm, 17/708.)

"Gündüzün orucuna sahur yemeği ile gecenin ibadetine de öğle uykusu ile yardımcı olunuz!" (Hâkim, I, 588)

Ebûbekir (r.a.) şöyle buyurur:

"Ramazan'da (Teravih) namazından ayrılıp, hizmetçilerden ale'l-acele sahur yemeği getirmelerini isterdik, çünkü fecrin doğmasından korkardık." (Muvatta', es-Salâtü fî Ramadân, 7)

"….Sakîf temsilcilerine İslâm'ın farzları ve ahkâmı öğretildi. Hz. Peygamber, Ramazan'ın kalan kısmında oruç tutmalarını da onlara emretti. Bilâl-i Habeşi, onların sahur ve iftar yemeklerini yanlarına götürürdü." ( Vâkıdî, III, 968.)

Sahur duası

Kaynaklara göre Hz Muhammed sahur vaktinde şu duayı okurdu:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…"

RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

İnsanlar öncelikle Allah'ın rızasını kazanmak adıyla oruç tutarlar. Oruç tutarak insanların nefisleri terbiye edilmektedir. Ayrıca kurulan iftar sofraları ile de birçok yoksul insanın karnının doyurulması sağlanır. Oruç insanlar arasındaki ilişkiyi de güçlendirerek bir arada ibadet etme imkanı sunar. Ramazan ayında Kuran okunur ve namaz kılınır. Ayrıca insanlar bu ayda dua ederek bu zamana kadar işlemiş oldukları günahları için af dilerler. Ramazan ayı da insanların affının kabul edilmesi için önemli bir ay olarak kabul edilir. Hatta bir insanın en çok sevap kazanacağı aylardan biri Ramazan ayı olarak bilinmektedir. Ramazan ayı on bir ayın sultanı olarak kabul edilir. Bu ayda insanlar birbirlerine daha hoşgörülü yaklaşarak, yardımsever tavırlar sergilerler. Ayrıca Ramazan ayının en belirgin özelliği de misafirperverlik kavramının kendisinden çok söz ettirmesi olmaktadır.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içinde bulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."

RAMAZANLA İLGİLİ AYETLER

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)