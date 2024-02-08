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Fitre (fıtır) sadakası nedir, fitre kimlere verilir?

Fitre (fıtır) sadakası nedir, fitre kimlere verilir? Ramazan ayına az bir zaman kala bazı sebeplerden dolayı orucunu tutamayan vatandaşlar tarafından fitre miktarı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2024 fitre miktarı 130 lira olarak belirlendi. Yani oruç tutamayan vatandaşların günlük ödemesi gereken para 130 liradır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 10:29 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:34
Fitre fıtır sadakası nedir, fitre kimlere verilir?

Ramazan ayına az bir süre kala 2024 yılı fitre miktarı açıklandı.

FİTRE NASIL HESAPLANIR?

Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir


1 - Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa' (520 dirhem: 1667 gr.) dır.

2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa' (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.

3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa' (3333 gr.) dır.

4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa' (3333 gr.) dır.



Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir. Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir.



Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden birinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine münasib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zenginlik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.

FİTRE KİME VERİLMESİ UYGUN OLMAZ?

Zengin olana, yani kurban nisabına malik olana zekât verilmez. Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez.

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