YSK üyeleri kimler? YSK nasıl karar alıyor? YSK üye sayısı kaç? 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili itirazların tamamı bu akşam 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu nedenle vatandaşların gözü YSK'ya çevrilmiş durumda... YSK'dan gelecek karar beklenirken kurulla ilgili sorular da merak konusu... Peki, YSK üyeleri kimler? YSK nasıl karar alıyor? YSK üye sayısı kaç? İşte detaylar... 31 Mart yerel seçimleri sonraı İstanbul'daki düğümü çözecek olan YSK'da kararı verecek olan üyeler merak konusu oldu. YSK'daki üyeleri binlerce kişi arıyor. İşte YSK üyelerinin isimleri ve görevleri...

YSK ÜYELERİ KİMLER?

31 Mart yerel seçimleri sonraı İstanbul'daki düğümü çözecek olan YSK'da kararı verecek olan üyeler merak konusu oldu. YSK'daki üyeleri binlerce kişi arıyor. İşte YSK üyelerinin isimleri ve görevleri...

Muharrem Akkaya - YSK üyesi

Cengiz Topaktaş - YSK üyesi

Kürşat Hamurcu - YSK üyesi

İlhan Hanağası - YSK üyesi

Yunus Aykın - YSK üyesi

Faruk Kaymak - YSK üyesi

Refik Eğri - YSK üyesi

Nakiddin Buğday - YSK üyesi

Zeki Yiğit - YSK üyesi

Erhan Çiftçi - YSK Başkanvekili

SADİ GÜVEN - YSK BAŞKANI

YSK ÜYE SAYISI KAÇ?

YSK ile ilgili merak edilen bir diğer soru da üye sayısı oldu. YSK 7 asil, 4 yedek üye olmak üzere 11 kişiden oluşur.

Bu üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor.

Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçiyor.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor.

Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor ancak oy kullanamıyorlar.

YSK'nın internet sitesinde işlevi ile ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu hem idari hem de seçim yargısı ile görevli, verdiği kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayan, nevi şahsına münhasır, bağımsız bir Kuruldur" ifadesi kullanılmaktadır.

YSK NASIL KARAR VERİYOR?

YSK itirazları belge ve delil kontrolü ile denetliyor. İtirazda bulunanın itirazı ile sunduğu belgenin uyumuna bakılıyor. YSK kurulu daha sonra ise bir karar veriyor. Karar salt çoğunluk yöntemi ile alınıyor. Kurulda bir karar konusunda eşitlik söz konusu olursa son kararı Başkan veriyor.

YSK NE ZAMAN KURULDU?

YSK, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile 16 Şubat 1950'de kuruldu.

Bu tarihte 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile illerde ve ilçelerde seçim kurulları da oluşturuldu.

Söz konusu kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlandı. Seçim sürecinde yargı denetimi esası getirildi. Seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağı hükme bağlandı.

Bu kanun daha sonra 26 Nisan 1961 tarihinde kaldırıldı. Ancak YSK'nın esasları 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da korundu.